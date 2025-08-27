Final brusc pentru Mircea Rednic la Standard Liege! Tehnicianul român, demis după doar cinci partide

Conducerea clubului belgian a oficializat despărțirea și a anunțat deja noul antrenor.

Aventura lui Mircea Rednic (63 de ani) la Standard Liege s-a încheiat după numai două luni și cinci meciuri oficiale. Miercuri dimineață, clubul belgian a anunțat pe site-ul oficial că s-a despărțit de antrenorul român, la patru zile după înfrângerea dureroasă suferită pe teren propriu, scor 0-3, contra lui Cercle Brugge.

„Conducerea lui Standard Liege l-a anunțat în această dimineață pe Mircea Rednic că a încheiat colaborarea cu efect imediat. Managementul nostru a ajuns la un acord cu Vincent Euvrard, iar tehnicianul de 43 de ani a semnat un contract pe doi ani. Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru contribuția avută din iunie încoace și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bine ai venit și mult succes în noua provocare”, a fost mesajul transmis de Standard.

S-a încheiat aventura în Belgia

Rezultatele obținute de Rednic pe banca echipei au fost departe de așteptările conducerii. Standard Liege a acumulat doar 7 puncte în primele cinci etape, bilanțul arătând astfel:

RAAL La Louviere – Standard Liege 0-2

Standard Liege – Dender 1-1

Standard Liege – Genk 2-1

Royale Union SG – Standard Liege 3-0

Standard Liege – Cercle Brugge 0-3

În locul românului, Standard a mizat pe Vincent Euvrard, tehnician belgian de 43 de ani, care a semnat un contract pe doi ani și va avea misiunea de a redresa echipa după un start oscilant de sezon.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!