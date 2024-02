FIFA a anunțat programul Cupei Mondiale din 2026

FIFA a dezvăluit programul meciurilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Finala se va disputa la New York, iar meciul de deschidere în Mexico City.

Cupă Mondială din 2026, prima din istorie la care vor participa 48 de echipe, va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic. FIFA a anunțat că finala se va disputa la New York, duminică, 19 iulie 2026, iar meciul de deschidere, în care va evolua echipa națională a Mexicului, se va juca pe „Estadio Azteca”, în Mexico City, joi, 11 iunie 2026.

Stadionul pe care se va disputa finala Campionatului Mondial din 2026

La fel ca și Mexic, echipele naționale ale Canadei și Statelor Unite își vor disputa cele trei meciuri din faza grupelor pe teren propriu. Canada va intra în competiție la Toronto, vineri, 12 iunie 2026, în timp ce Statele Unite vor debuta în aceeași zi, la Los Angeles. Programul turneului a fost dezvăluit de FIFA, duminică, 4 februarie.

„Cea mai incluzivă și de impact Cupă Mondială nu mai este un vis, ci o realitate care se va contura sub forma a 104 meciuri pe 16 stadioane de ultimă generație din Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. De la meciul de deschidere de pe emblematicul Estadio Azteca până la finala spectaculoasă din New York, New Jersey, jucătorii și fanii au fost în centrul planificării noastre extinse pentru acest turneu inovativ. Aș dori să mulțumesc celor trei țări gazdă și celor 16 orașe gazdă pentru angajamentul neclintit de a organiza o Cupă Mondială FIFA care nu numai că va stabili noi recorduri, ci și va lăsa o moștenire de neșters”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino.

Programul inovator al turneului va servi pentru a minimiza călătoriile atât pentru echipe, cât și pentru fani, în timp ce numărul de zile de odihnă dintre partide va fi maximizat.

Cele 48 de selecţionate care vor participa la Cupa Mondială din 2026 vor fi repartizate în 12 grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, precum şi opt dintre cele mai bune formaţii de pe locul al treilea se vor califica în şaisprezecimile de finală.

