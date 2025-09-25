„Femeia în roz”, identificată de Interpol la 20 de ani după ce a fost găsită moartă în Spania

De către

După două decenii, cazul „Femeia în roz”, descoperită moartă pe un drum dintr-un mic oraș din Barcelona în iulie 2005, a fost în sfârșit soluționat. Victima, care purta o bluză florală roz, pantaloni roz și pantofi roz, a fost identificată ca fiind Liudmila Zavada, cetățean rus în vârstă de 31 de ani la momentul decesului, anunță Interpol.

Liudmila Zavada, „Femeia în roz”

Cazul a fost redeschis în cadrul campaniei internaționale „Identify Me”, lansată de Interpol în 2023 pentru identificarea femeilor ucise sau decedate în circumstanțe suspecte în Europa în ultimele decenii. Agenția internațională de poliție a folosit reconstrucții faciale, obiecte personale, tatuaje și date biometrice pentru a distribui informațiile celor 196 de țări membre.

În 2025, poliția turcă a comparat amprentele victimei cu baza de date biometrică și a confirmat potrivirea cu Liudmila Zavada. Un membru apropiat al familiei a oferit o mostră de ADN, care a confirmat identitatea femeii.

După 20 de ani, o femeie necunoscută și-a recăpătat numele. Fiecare identificare reușită aduce speranță familiilor și prietenilor persoanelor dispărute și oferă noi piste anchetatorilor, a declarat Valdecy Urquiza, secretarul general al Interpol.

Campania „Identify Me” a dus deja la alte două identificări: o britanică găsită ucisă în Belgia acum 30 de ani, identificată ca Rita Roberts, și o femeie găsită spânzurată în Spania în 2018, confirmată ca fiind cetățean paraguaian Ainoha Izaga Ibieta Lima, anterior cunoscută doar ca „femeia din cotețul de pui”.

În prezent, mai rămân 44 de cazuri nerezolvate în cadrul campaniei, cel mai vechi datând din 1976.

