Drone misterioase perturbă aeroporturile din Danemarca, iar autoritățile vorbesc de „actor statal profesionist”

Danemarca se confruntă cu o serie de incidente misterioase în care drone au survolat mai multe aeroporturi, perturbând traficul aerian și generând temeri privind siguranța zborurilor. Ministrul apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat joi că dispozitivele aparțin unui „actor profesionist”, însă nu există dovezi care să sugereze implicarea Rusiei.

Drone misterioase perturbă aeroporturile din Danemarca

Aeroporturile afectate, inclusiv Aalborg și Billund, au fost temporar închise, iar cel puțin trei curse au fost redirecționate. Dronele au fost observate inițial la Aalborg în jurul orei 21:44, iar ulterior au fost raportate activități similare la aeroporturile mai mici din Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup. Circulația aeriană a fost reluată în jurul orei 03:00, după ce dronele au părăsit zona.

Poulsen a calificat incidentele drept „atacuri hibride”, care combină tactici militare și non-militare pentru a perturba infrastructura sau instituțiile naționale. Premierul danez Mette Frederiksen a subliniat că nu poate fi exclusă implicarea Rusiei în cazul dronelor de la Copenhaga, descriind evenimentul ca „cea mai gravă agresiune asupra infrastructurii daneze de până acum”. Kremlinul a respins acuzațiile, considerându-le „nefondate”.

Dronele nu au fost doborâte, deși autoritățile daneze au capacitatea tehnică de a face acest lucru, din motive de siguranță pentru populația civilă. Totuși, poliția investighează în continuare proveniența acestora și solicită publicului să evite zona aeroporturilor afectate.

Incidentele vin pe fondul unei intensificări a tensiunilor în Europa, după mai multe incursiuni aeriene în spațiul NATO, inclusiv în Estonia, Polonia și România, unde drone și avioane militare ruse au fost detectate recent. NATO a anunțat că va utiliza „toate mijloacele militare și non-militare necesare” pentru apărarea statelor membre, în timp ce Uniunea Europeană discută creșterea măsurilor de protecție împotriva dronelor.

