FCSB, spectacol total pe Arena Națională! 4-0 cu UTA, cea mai clară victorie a sezonului

Campioana s-a impus fără emoții în fața echipei lui Adrian Mihalcea, soțul „Steluței”, și a bifat al treilea succes consecutiv acasă.

FCSB a făcut spectacol în etapa a 14-a a Superligii și a reușit cea mai clară victorie a sezonului, 4-0 cu UTA Arad, pe Arena Națională. Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus categoric în fața formației pregătite de fostul dinamovist Adrian Mihalcea, la doar câteva zile după eșecul cu Bologna (1-2) din Europa League.

Startul meciului a fost perfect pentru campioana României. În minutul 13, Daniel Bîrligea a deschis scorul cu un șut superb, cu stângul, de la peste 20 de metri. Dominarea roș-albaștrilor a continuat, iar în minutul 38, Florin Tănase a transformat un penalty obținut după un henț al lui Alin Roman, decizie confirmată de arbitrajul video.

FCSB a avut și două goluri anulate în prima repriză, semn că diferența putea fi și mai mare. Reușitele lui Tănase (min. 18) și Juri Cisotti (min. 27) au fost anulate pentru ofsaid.

UTA, cu un om în minus din prima repriză

Planurile arădenilor s-au complicat definitiv în finalul primei părți. Portarul Dejan Iliev a fost eliminat în prelungiri (45+3) pentru henț în afara careului, după o intervenție confirmată de VAR. Astfel, UTA a evoluat toată repriza secundă în inferioritate numerică.

În partea a doua, FCSB a continuat recitalul ofensiv. După mai multe ocazii semnate de Radunovic (30), Bîrligea (74) și Olaru (76), gazdele au mai înscris de două ori.

În minutul 80, Darius Olaru a făcut 3-0 tot din penalty, după un nou henț comis de Florent Poulolo, iar în prelungiri (90+3), Mamadou Thiam a închis tabela la 4-0, în aplauzele celor peste 20.000 de spectatori prezenți.

FCSB, serie excelentă acasă – UTA, în criză totală

Cu acest succes, FCSB a obținut a treia victorie consecutivă pe teren propriu, consolidându-și statutul de principală favorită la titlu. În schimb, UTA Arad traversează o perioadă neagră, ajungând la nouă etape fără victorie, cu cinci egaluri și patru înfrângeri.

Pentru antrenorul Adrian Mihalcea, poreclit „Țăranul”, meciul de pe Arena Națională a avut și o notă ironică: fostul dinamovist glumea în trecut că „are deja o stea acasă”, făcând referire la soția sa, pe nume Steluța.

Marcatori: Bîrligea (13), Tănase (38 – penalty), Olaru (80 – penalty), Thiam (90+3)

Eliminat: Iliev (UTA, 45+3)

FCSB – UTA 4-0 (2-0)

FCSB își continuă drumul spre un nou titlu, într-un sezon în care forța ofensivă pare mai clară ca niciodată.

