FCSB încheie anul cu victorie, dar nemulțumită de diferența de scor. „Obiectivul era primul loc”

FCSB a învins Poli Iași cu 2-0 în ultima etapă din 2024, dar atât antrenorul Elias Charalambous, cât și căpitanul Darius Olaru au recunoscut că își doreau o victorie mai clară, care să le asigure locul 1 la final de an.

FCSB a încheiat anul 2024 cu o victorie categorică împotriva celor de la Poli Iași, scor 2-0, într-o partidă disputată în Copou. Campioana a dominat jocul și a câștigat grație dublei lui Darius Olaru, unul dintre cei mai constanți jucători ai echipei. Cu toate acestea, obiectivul declarat de a încheia anul pe primul loc în Superliga nu a fost atins, din cauza golaverajului inferior față de liderul U Cluj.

Charalambous și Olaru, dezamăgiți de diferența de scor

Elias Charalambous s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei sale, dar a recunoscut că și-a dorit o victorie mai clară, care să le permită să urce pe primul loc.

„Felicitări jucătorilor mei, au demonstrat din nou profesionalismul din vestiar. Cred că am fi putut marca mai multe goluri, dar am arătat dorință și atitudine. Obiectivul nostru era să terminăm anul pe primul loc, dar trebuie să fim mulțumiți de ceea ce am realizat. Acum e timpul să ne relaxăm și să ne pregătim pentru ceea ce urmează”, a declarat antrenorul după meci.

Darius Olaru, autorul ambelor goluri, a avut un discurs similar. Mijlocașul a subliniat că spera la o victorie cu 5-0, scor care le-ar fi asigurat poziția de lider la finalul anului.

„Am intrat pe teren cu gândul să câștigăm și am arătat asta. Mă gândeam înainte de meci că ar fi minunat să câștigăm cu 5-0 și să urcăm pe primul loc. Din păcate, nu am reușit. Totuși, a fost un an perfect: am câștigat campionatul, am avut rezultate bune în Europa și am jucat la EURO. Sper ca anul viitor să fie și mai bun”, a spus Olaru.

FCSB, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 37 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj, dar echipa lui Ioan Sabău rămâne pe primul loc datorită unui golaveraj superior (+14 față de +11).