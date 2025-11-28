5.7 C
FCSB face primul transfer al iernii! Mihai Stoica confirmă acordul cu fundașul portughez Andre Duarte

Fotbal
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
fc universitatea cluj v fc u craiova 1948 romania superliga1
Andre Duarte (L) and Ze Gomes (R) in action during Romania Superliga1: FC Universitatea ''U'' Cluj vs FC U Craiova 1948, disputed in Medias, 08 April 2023 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images)

MM Stoica: „Am bătut palma, contractul va fi pe doi ani și jumătate”

FCSB se mișcă repede pe piața transferurilor de iarnă. Președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a confirmat că echipa a ajuns la un acord cu Andre Duarte (28 de ani), fundaș central portughez care a evoluat în trecut la FCU Craiova, în sezonul 2022–2023.

Rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest, Duarte urmează să semneze cu vicecampioana României un contract valabil pe doi ani și jumătate.

„Eu aș vrea să aducem trei jucători, suntem foarte aproape de acord cu un fundaș central. E vorba de Duarte, am bătut palma. Încă nu s-au semnat documentele, dar suntem înțeleși. Acum se lucrează la contract, care se întinde pe doi ani și jumătate”, a declarat Mihai Stoica, citat de Fanatik.ro.

FCSB vrea și un mijlocaș central și un fundaș stânga

Oficialul roș-albaștrilor a precizat că echipa mai caută un mijlocaș central și un fundaș stânga, excluzând posibilitatea transferului unui nou decar:

„Mai vrem un mijlocaș central și un fundaș stânga. Nu decar, decari avem prea mulți. Pe stânga îl avem deocamdată pe Kiki. Radunovic va deveni român în scurt timp și am vrea un jucător extracomunitar, avem o listă mai mare acolo.”

Duarte, un fundaș cu experiență internațională

Andre Duarte s-a format la Loures, evoluând ulterior pentru Sacavenense, Estoril, Alverca, SC Praiense și Estrela. În România a ajuns în 2022, la FCU Craiova, unde a bifat 41 de meciuri în Superligă.

A urmat un scurt transfer la Reggiana, apoi la Osijek, care l-a cumpărat definitiv în vara lui 2024 pentru 300.000 de euro. Croații l-au revândut după doar șase săptămâni la Ujpest, pentru 400.000 de euro.

La FCSB, portughezul va concura pentru un loc de titular cu Ngezana, Cercel, Graovac, Dawa și Mihai Popescu, ultimii doi fiind momentan accidentați.




