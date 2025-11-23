De către

Campioana FCSB a fost ținută în șah de Petrolul Ploiești, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Națională din București, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

FCSB a deschis scorul prin Alexandru Stoian (12), cu un șut din careu, deviat de un fundaș.

Petrolul a egalat prin Robert Sălceanu (47), cu un șut de la 30 de metri, deviat de Siyabonga Ngezana.

FCSB a avut două ocazii mari de gol, dar Darius Olaru a șutat în bara transversală din marginea careului (62), iar Mamadou Thiam (90+4) a reluat slab, pe centrul porții, mingea centrată de Denis Alibec.

Nici FCSB, nici Petrolul Ploiești nu impresionează în campionat

FCSB are două victorii și două egaluri în ultimele patru etape.

Petrolul e neînvinsă de șase etape, în care are patru egaluri consecutive, după două victorii.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0.

FC FCSB – FC Petrolul Ploiești 1-1 (1-0), Arena Națională – București

Au marcat: Alexandru Stoian (12), respectiv Robert Sălceanu (47).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenți: Adrian Vornicu (Iași), Florian Alexandru Vișan (Galați); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iași)

Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galați); arbitru asistent video: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) – CCA, Daniel Kassai (București) – LPF

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!