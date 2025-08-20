FCSB bifează al 4-lea transfer al verii! Thiam ajunge la campioana României după un sezon solid

Mamadou Thiam, atacant cu experiență internațională și 9 goluri marcate în stagiunea trecută, a fost adus pentru a întări ofensiva roș-albaștrilor.

FCSB a oficializat un nou transfer în această vară. Mamadou Thiam (30 de ani), atacant senegalez cu experiență în fotbalul englez și francez, a semnat cu campioana României. Conform informațiilor publicate de Digisport.ro, transferul s-a realizat în schimbul sumei de 50.000 de euro, la care se adaugă cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță (23 de ani) la Universitatea Cluj.

Gheorghiță se afla deja sub formă de împrumut la formația lui Ioan Ovidiu Sabău, iar acum mutarea a devenit permanentă. În schimb, FCSB primește un jucător cu 38 de prezențe în Championship, pentru Barnsley, și un gol înscris în a doua ligă engleză.

Mamadou Thiam vine după un sezon în care a marcat de 9 ori și completează lista de achiziții făcute de echipa antrenată de Elias Charalambous.

Transferuri consistente înaintea meciului decisiv cu Aberdeen

Campioana României ajunge, odată cu aducerea lui Thiam, la al patrulea transfer efectuat în această vară. Înaintea sa, FCSB a reușit să îi aducă pe Denis Alibec (34 de ani, liber de contract), Daniel Graovac (31 de ani, liber de contract) și Dennis Politic (25 de ani, transferat pentru 970.000 de euro + Alexandru Musi).

Noile întăriri vin într-un moment cheie, cu o zi înaintea meciului din play-off-ul UEFA Europa League, contra scoțienilor de la Aberdeen. Partida este programată joi, în deplasare, iar miza este calificarea în faza principală a competiției.

Cum ar putea arăta echipa FCSB pentru duelul de la Aberdeen:

Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Tănase, Cisotti – Bîrligea.

Dacă va reuși să treacă de Aberdeen, FCSB va accede în grupele principale ale UEFA Europa League. În cazul unei eliminări, roș-albaștrii vor continua parcursul european în grupele UEFA Conference League, acolo unde se luptă și CFR Cluj, respectiv Universitatea Craiova.

