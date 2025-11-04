FC Botoșani a încheiat turul Superligii de fotbal pe primul loc, după ce a terminat la egalitate cu Petrolul, 0-0, luni seara, la Ploiești, în ultimul meci din etapa a 15-a.

FC Botoșani a avut șansa de a câștiga pe ”Ilie Oană”, dar Zoran Mitrov a ratat un penalty (79), șutul său fiind apărat de portarul Stefan Krell.

Lovitura de pedeapsă a fost acordată la un duel între Krell și atacantul Mikola Kovtaliuk, cu ajutorul arbitrajului video, după ce inițial îi acordase cartonaș galben ucraineanului pentru simulare.

Ploieștenii au avut două ocazii notabile, prin Adrian Chică-Roșă (61), cu o lovitură de cap, dar portarul Giannis Anestis a reținut în doi timpi, și prin camerunezul Danel Dongmo, al cărui șut de la 20 de metri (64) a fost respins de Anestis peste poartă.

Petrolul e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii și două egaluri.

FC Botoșani a încheiat o serie de șase victorii, dar este neînvinsă de 11 etape, în care are opt victorii și trei egaluri.

FC Petrolul Ploiești – AFC Botoșani 0-0, Stadion ”Ilie Oană” – Ploiești

Zoran Mitrov (FC Botoșani) a ratat un penalty în min. 79 (a apărat Stefan Krell).

Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (București); arbitri asistenți: Mihăiță Necula (București), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Dan Ștefan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Claudiu Marcu (Constanța); arbitru asistent video: Sorin Costreie (Voluntari)

Observatori: Corneliu Fecioru (București) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Covasna) – LPF

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!