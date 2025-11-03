Final de carieră pentru Leo Grozavu? Antrenorul revelației din Superligă se gândește la retragere

Tehnicianul lui FC Botoșani vrea să petreacă mai mult timp alături de familie, după un sezon excelent la cârma echipei moldovene.

Antrenorul Leo Grozavu, în vârstă de 58 de ani, unul dintre artizanii surprizei acestui sezon din Superligă, a anunțat că ia serios în calcul retragerea din antrenorat, după două decenii petrecute pe banca tehnică. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Botoșăneanul TV.

Sub comanda lui Grozavu, FC Botoșani traversează un sezon de vis, fiind una dintre marile revelații ale campionatului. După turul de 15 etape, formația moldavă a acumulat 31 de puncte și se află în fruntea clasamentului, în așteptarea rezultatului din partida cu Petrolul Ploiești, programată în această seară, de la ora 20:30.

Rezultatele remarcabile nu l-au făcut însă pe tehnician să se răzgândească în privința deciziei de a se opri. Grozavu recunoaște că resimte dorul de familie și că dorește să petreacă mai mult timp acasă, la Cluj, alături de soție și de nepotul său.

„Vreau să mă deconectez. Nepotul meu să crească altfel decât fiul meu”

Antrenorul botoșănenilor a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut de-a lungul carierei și despre dorința de a recupera timpul pierdut alături de cei dragi. „Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele.”

Tehnicianul a recunoscut că, deși soția i-a fost mereu alături, dorința de a petrece mai mult timp acasă devine tot mai puternică. „Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg. La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac. Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită.”

În același interviu, Grozavu a lăsat să se înțeleagă că singurul motiv care l-ar face să continue în fotbal ar fi o ofertă de la o echipă importantă din România, o oportunitate pe care nu a avut-o până acum. „Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.”

Emoționat, antrenorul botoșănean a vorbit și despre regretul de a fi fost departe de familie în anii în care cariera i-a acaparat timpul. „Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine.”

Cu un parcurs remarcabil la FC Botoșani și un stil de antrenor respectat pentru disciplină și realism, Leo Grozavu ar putea pune capăt unei cariere începută în 2003, în care a trecut pe la cluburi precum Gaz Metan Mediaș, Poli Iași, Sepsi OSK sau Foresta Suceava.

Dacă retragerea se va confirma, Superliga va pierde unul dintre cei mai echilibrați și consecvenți tehnicieni din ultimii ani — un antrenor care a demonstrat că performanța se poate construi chiar și în afara marilor centre fotbalistice.

