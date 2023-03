Familia Regală a participat la vernisajul unei expoziții a artistei vizuale Dorina Mocan în prima zi a vizitei din Suedia

Familia Regală a României, reprezentată de Majestatea Sa Margareta şi Principele Consort Radu, au participat, marţi, la sediul ICR Stockholm, la vernisajul unei expoziţii a artistei vizuale de origine română Dorina Mocan, stabilită de patru decenii în Suedia.

Expoziţia s-a dorit a fi, în primul rând, un omagiu adus sexului feminin, în contextul zilei de 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii.

Alături de Familia Regală a României, la eveniment au fost prezenţi mai mulţi diplomaţi români şi străini, dar şi Kenneth Forslund, prim-vicepreşedinte al Parlamentului Suediei.

„În această seară, suntem cu toţii aici pentru a onora munca unui artist născut în România. Însuşi faptul că expoziţia doamnei Mocan este găzduită de Institutul Cultural Român din Stockholm spune multe despre cât de mult este capabilă arta românească să construiască punţi între culturile europene şi despre cât de important este să continuăm să consolidăm legăturile dintre Suedia şi România, nu numai la nivel politic şi instituţional, ci şi în inima societăţilor şi comunităţilor noastre”, a precizat, în mesajul adresat invitaţilor, Majestatea Sa Margareta.

Familia Regală a participat la expoziția artistei Dorina Mocan, stabilită acum în Suedia, totul fiind o întâlnire cu țara sa de origine

Vizibil emoţionată de prezenţa Familiei Regale, dar mai ales de faptul că Majestatea Sa Margareta a avut cuvinte de laudă la adresa lucrărilor prezentate, Dorina Mocan a precizat că întregul vernisaj a fost ca o întâlnire cu ţara sa de origine, România, potrivit agerpres.ro.

„E o seară foarte specială în cariera mea, deşi am avut nenumărate expoziţii şi am întâlnit public din toată lumea. Au fost şi alte momente foarte emoţionante, dar este o seară foarte specială pentru că Regina Margareta mi s-a adresat cu nişte cuvinte atât de emoţionante. Acest moment deosebit reprezintă, de fapt, o întâlnire cu ţara mea de baştină şi mă simt emoţionată. (…) E foarte important să trăieşti în locul în care te-ai născut. Ce s-a întâmplat în viaţa mea şi a altora e că uneori eşti obligat să-ţi părăseşti ţara. Eu n-am dorit s-o fac, dar ca să pot să-mi păstrez familia pe care am avut-o, am fost obligată să aleg şi am ales să plec. Dar ţara am purtat-o în suflet toată viaţa şi, într-un fel, este prezentă şi în arta mea”, a precizat, pentru AGERPRES, artista născută în România.

Dorina Mocan s-a născut în oraşul Târgu Mureş. Între anii 1965-1969 a studiat arta la şcoala de artă din oraşul natal, iar apoi studiat la liceul de artă şi muzică din Târgu Mureş. În 1973, a intrat la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, iar în 1981 s-a mutat în Suedia. Artista a avut numeroase expoziţii în Suedia, dar şi în Danemarca, Germania, Mexic, Norvegia, Coreea de Sud, Polonia, Anglia, China, Singapore şi altele.

Lucrări ale artistei originare din România au fost achiziţionate de Casa Regală a Suediei, familia regală din această ţară vizitându-i expoziţiile.

Dorina Mocan spune că ultima dată a vizitat România în urmă cu 10 ani, dar îşi doreşte să realizeze o expoziţie şi în ţara de origine.

Vizită regală în Suedia, martie 2023

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Consort au început o vizită în Regatul Suediei, în cadrul căreia vor avea întâlniri publice în zilele de 7, 8 și 9 martie 2023. În prima jumătate a acestui an, Suedia deține președinția Consiliului Uniunii Europene.

Este a treia vizită externă a Familiei Regale în anul 2023, după participarea Principelui Radu în Grecia, la funeraliile regale de la Atena (ianuarie) și în Republica Moldova, la Forumul Economic sub auspicii regale (februarie).

Este, de asemenea, a zecea vizită a Familiei Regale în Regatul Suediei, din ultimele trei decenii. Majestatea Sa este însoțită în această vizită de dr Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal, dl Iulian Bobîrnea, vicepreședinte ale Crucii Roșii Române, dl Traian Sârcă, cancelar al Casei Majestății Sale, și dl Ionuț Demetriad, consilier la Cabinetul Custodelui Coroanei.

În după-amiaza zilei de luni, 6 martie, Custodele Coroanei și Principele Consort au fost întâmpinați la Aeroportul Internațional Alrlanda de ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Stockholm, Excelența Sa domnul Daniel Ioniță, transmite romaniaregala.ro.

Marți, 7 martie, în cursul dimineții, Custodele Coroanei și Principele Consort au fost oaspeții Universității Suedeze de Apărare, unde au fost întâmpinați de generalul de brigadă aviator Anders Persson, vice-cancelar adjunct al universității. În prezența membrilor corpului profesoral și studenților din diferiți ani de studii, Majestatea Sa și Alteța Sa Regală au purtat un dialog cu cei prezenți despre contribuția României la NATO și la UE, securitatea Europei de Sud-Est și despre aspirațiile Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene. La eveniment a fost prezent ambasadorul României, ES dl Daniel Ioniță, precum și dr Jonathan Eyal, membru al Consiliului Regal.

