Facultatea de Horticultură din București lansează campania: „Bujorul – Floarea Națională și Simbol Floral al României.

Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină

Veterinară din București lansează în mod oficial apelul pentru strângerea de semnături online,

în vederea susținerii proiectului de lege: Bujorul – Floarea Națională și Simbol Floral al

României, prin petiția:https://www.petitieonline.com/bujorul_-_floare_naional_i_simbolul_floral_al_romaniei, se anunță într-un comunicat al USAMV București.

Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină

Veterinară din București, a lansat în iunie 2013, în cadrul Conferinței „Agriculture for Life, Life

for Agriculture” propunerea ca bujorul să fie proclamat, Floarea Națională a României.

Demersul s-a bucurat, încă din momentul lansării, de o foarte largă susținere din partea

mediului academic și a societății civile, din țară și din diaspora, deopotrivă, concretizată prin

peste 5000 de semnături.

Lansăm în mod oficial apelul pentru strângerea de semnături online, în vederea

susținerii proiectului de lege: Bujorul – Floarea Națională și Simbol Floral al României ca punte

spirituală de legătură între trecutul, prezentul și viitorul Neamului Românesc.

Cu această ocazie, vă invităm sâmbătă, ora 12.30, în Parcul Dendrologic, din Campusul

Agronomie-Herăstrău, Bd. Mărăști, nr.59, să participați la evenimentul de lansare al

inițiativei, să admirați colecția de bujorii în floare, a Facultății de Horticultură și să ascultați

argumentele ce susțin bujorul ca floare națională, se mai spune în comunicat.

De ce „Bujorul – Floarea Națională și Simbol Floral al României?”

Marea majoritate a țărilor au o floare națională, ca element al identității lor, strâns

legat de spațiul geografic, cultural și economic în care acestea se află și se regăsește în

simbolurile statale ca steag, stemă, etc. Amintim, pentru exemplificare, cazul lalelei pentru

Olanda, Turcia și Ungaria, al crizantemei pentru familia imperială a Japoniei, al trandafirului

pentru SUA, Marea Britanie și Bulgaria, etc.

Pentru România, ideea unei flori naționale s-a conturat încă din timpul domniei Regelui

Carol I, fiind făcute, de-a lungul timpului, mai multe propuneri: măceșul, floarea de colț,

bujorul „românesc” – Paeonia peregrina, var. romanica, etc. Nici una dintre aceste propuneri

nu a fost însă legiferată vreodată, astfel încât țara noastră se găsește astăzi în situația de a nu

avea o floare națională.

Bujorul include toate cele cinci specii care cresc spontan pe teritoriul României din

Banat până în Dobrogea și din Oltenia până în Transilvania și Moldova: Paeonia peregrina,

Paeonia tenuifolia, Paeonia triternata, Paeonia mascula, Paeonia officinalis, ssp. Banatica,

precum și trei specii cultivate: Paeonia officinalis, Paeonia lactyflora, Paeonia suffruticosa.

Argumentele specialiștilor

Argumentele aduse în favoarea acestei propuneri, stabilite pe baza unor cercetări

îndelungate sunt:

a) Cinci specii de bujor cresc spontan în România în rezervații naturale protejate prin

lege, având un mare potențial biologic și ornamental;

b) Pe lângă speciile spontane, în țară există și 3 specii cultivate cu peste 100 de

varietăți și soiuri;

c) În mai multe regiuni ale țării sunt organizate anual în luna mai, sărbători și festivaluri

ale bujorului;

d) Plantele de bujor au un mare potențial decorativ fiind nelipsite din parcuri, grădini

private și publice;

e) Bujorul este cultivat în mod special și destinat realizării buchetelor și

aranjamentelor florale;

f) Datorită adaptabilității sale ecologice foarte ridicate, bujorul poate fi cultivat

aproape pe întreg teritoriul țării, de la câmpie până la regiunile muntoase;

g) Florile de bujor sunt foarte îndrăgite în întreaga țară, constituind surse de inspirație

pentru folclor, muzică, literatură și arta poporului român;

h) Peste 100.000 de români poartă prenumele sau numele de Bujor;

i) În conștiința populară, ideea de sănătate, frumusețe fizică și spirituală este asociată

adesea cu floarea de bujor;

j) Bujorul este apreciat din timpuri străvechi ca plantă cu însușiri terapeutice în

medicina populară românească.

Ne bazăm pe susținerea dumneavoastră prin petiția: Bujorul – Floarea Națională și Simbol

Floral al României și vă rugăm să distribuiți această inițiativă.

