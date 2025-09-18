Exporturile Elveției către SUA prăbușite după introducerea tarifului de 39%

Primele date după aplicarea tarifului american de 39% asupra produselor elvețiene arată un impact sever asupra exporturilor către Statele Unite, însă vânzările către alte piețe internaționale ar putea atenua efectele negative asupra economiei Elveției.

Conform datelor vamale elvețiene analizate de Bloomberg, exporturile externe către SUA, excluzând aurul și ajustate sezonier, au scăzut cu 22% în august față de iulie. În special, exporturile de ceasuri au înregistrat un declin semnificativ. Importurile din SUA au rămas stabile, iar deficitul comercial al Americii cu Elveția s-a redus cu aproximativ o treime, de la 2,93 miliarde franci în iulie la 2,06 miliarde franci ($2,6 miliarde) în august, marcând a doua valoare cea mai scăzută din 2020.

Aurul, însă, a fost afectat dramatic: exporturile către SUA s-au prăbușit cu 99%, ajungând la doar 0,3 tone. Această dezechilibrare a balanței comerciale a fost motivul invocat de președintele american Donald Trump pentru introducerea tarifelor, anunțate pe 1 august și aplicate din 8 august.

În ciuda pierderilor în comerțul cu SUA, exporturile totale elvețiene nu au fost afectate semnificativ. Creșterea livrărilor către țările europene — Franța, Austria, Polonia — precum și către Canada și Mexic a compensat parțial impactul, rezultând o scădere generală de doar 1% comparativ cu luna precedentă.

Produsele vizate de tariful american au înregistrat declinuri notabile: exporturile de ceasuri s-au redus cu 8,6% față de iulie, iar farmaceuticele — momentan exceptate de la tarife — au scăzut cu 1,3%. În ciuda eforturilor guvernului elvețian din începutul lunii august de a negocia reducerea tarifelor, discuțiile cu Washingtonul continuă, iar secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a declarat recent că „probabil se va ajunge la un acord cu Elveția”, fără a oferi detalii suplimentare.

Negociatorii elvețieni se află într-un echilibru delicat, mai ales pe tema agriculturii, un domeniu sensibil la nivel intern din cauza politicii de autosuficiență. Liderul lobby-ului fermierilor elvețieni a respins ideea de a permite importuri suplimentare de carne de vită sau pasăre din SUA.

În ansamblu, economia Elveției a demonstrat reziliență, însă guvernul se așteaptă la o creștere economică mai lentă în acest an din cauza tarifelor americane. În paralel, Elveția caută să-și diversifice piețele, semnând săptămâna aceasta un acord de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur.

