Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat primele măsuri după explozia devastatoare produsă pe strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei.

Trei persoane au fost reținute și două firme sunt cercetate penal pentru distrugere din culpă, în urma deflagrației din cartierul Rahova care a provocat moartea a trei oameni și rănirea altor 15.

Cele trei persoane reținute sunt un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, companie privată implicată în lucrările din zonă. Procurorii urmează să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv.

De asemenea, activitatea firmei private a fost suspendată temporar, la solicitarea Parchetului, pe o perioadă de 60 de zile.

Neglijențe grave în zilele dinaintea exploziei

Ancheta a stabilit că, în 16–17 octombrie 2025, angajații celor două companii nu și-au îndeplinit obligațiile legale privind identificarea și remedierea unui defect la sistemul de alimentare cu gaze.

Această neglijență a permis acumularea gazelor și a dus la explozia devastatoare.

Până în prezent, anchetatorii au efectuat opt percheziții la sediile firmelor și la locuințele angajaților implicați, de unde au fost ridicate documente și dispozitive electronice ce urmează să fie analizate.

Distrigaz, acuzată că a ignorat apelurile de urgență

Procurorii susțin că Distrigaz a fost sesizată de patru ori cu privire la mirosul de gaze din imobil, însă nu a trimis la fața locului o echipă de intervenție.

„Operatorul de distribuție a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenții de urgență la imobilul din str. Vicina, sect. 5, în intervalul 16.10.2025, ora 07:08 – 17.10.2025, ora 08:44, nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația legală privind întreținerea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale (…), respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineața zilei de 17.10.2025”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

În cazul angajatului companiei de distribuție, procurorii notează că acesta nu a identificat defectul real al instalației și nu a aplicat procedurile de urgență.

„În sarcina persoanei fizice, angajat al operatorului de distribuție, s-a reținut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19 (…), nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (…), nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate”, se arată în comunicatul Parchetului.

Firmele, acuzate că au părăsit zona înainte de eliminarea gazelor

În ceea ce privește operatorul autorizat ANRE și angajații Amproperty Construct, procurorii susțin că aceștia nu au respectat obligațiile legale privind anunțarea imediată a distribuitorului de gaze și au părăsit zona înainte ca pericolul să fie eliminat complet.

Aceștia ar fi trebuit să localizeze defectul, să asigure perimetrul și să extindă verificările în întreaga zonă afectată de posibile infiltrații de gaze naturale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.