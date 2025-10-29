Trei persoane au fost reţinute, miercuri, în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi jurdice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Surse judiciare au declarat că este vorba despre un angajat de la Distrigaz care s-a prezentat la blocul unde a avut loc explozia două zile la rând. Prima dată a pus sigiliul – în ziua anterioară exploziei, apoi a revenit în dimineaţa fatidică şi a făcut din nou măsurători, fără a lua vreo decizie.

De asemenea, este vorba şi de doi angajaţi ai firmei „fantomă” care s-a prezentat la bloc pentru a remedia situaţia, dar nu a luat niciun fel de măsuri.

Mai multe percheziții domiciliare au fost efectuate în acest dosar

La ora transmiterii ştirii, percheziţiile de la Distrigaz s-au finalizat şi au fost ridicate mai multe documente necesare în anchetă.

Poliţiştii au făcut miercuri opt percheziţii domiciliare la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

Potrivit IGPR, patru percheziţii sunt făcute în Bucureşti, două în Ilfov şi câte o percheziţie în judeţele Prahova şi Teleorman.

Activităţile vizează ridicarea de documente şi unităţi de stocare.

Explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei s-a soldat cu 3 morţi şi 15 răniţi.

