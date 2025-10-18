Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că a fost organizat un flux medical special pentru persoanele evacuate după explozia produsă vineri dimineață în Sectorul 5 al Capitalei.

Măsura anunțată de Alexandru Rogobete vizează pacienții aflați pe tratamente cronice sau dependenți de insulină afectați de explozia blocului din Rahova.

„La nivelul Ministerului Sănătăţii, împreună cu conducerea ASSMB, s-a organizat un flux medical pentru persoanele evacuate. Mai multe spitale din Bucureşti oferă asistenţă medicală în regim ambulatoriu pentru persoanele evacuate. Aici vorbim despre persoane care erau pe tratamente cronice, dependenţi de insulină şi aşa mai departe. Noi, împreună cu ASSMB, le-am asigurat această medicaţie şi sunt monitorizaţi, respectiv beneficiază de asistenţă medicală în regim ambulatoriu”, a declarat ministrul la Digi 24.

Transfer în străinătate și situația răniților

Unul dintre răniții din explozia de pe Calea Rahovei, un bărbat de 53 de ani, a fost transferat la Spitalul Universitar din Graz, Austria, pentru tratament de specialitate.

În același timp, starea a trei dintre cele 15 persoane internate la Spitalul de Urgență Floreasca este stabilă, iar două dintre acestea au fost supuse intervențiilor chirurgicale.

Impactul exploziei

Explozia a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Blocul afectat a suferit deteriorări majore, iar un alt imobil din apropiere și Liceul „Dimitrie Bolintineanu” au fost, de asemenea, afectate.

