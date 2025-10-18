Persoanele afectate de explozia din Rahova vor fi relocate în apartamente de luni

Oamenii afectați de explozia produsă vineri într-un bloc din Rahova, care sunt găzduiți în acest weekend în hoteluri, vor fi relocați în apartamente începând de luni, pe cheltuiala Primăriei Municipiului București (PMB).

Anunțul a fost făcut de către Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei.

„Am vorbit cu primul-ministru și Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei să găsim o soluție. În orice situație, acești oameni nu vor rămâne pe străzi, vor fi cazați peste acest final de săptămână în hoteluri, la final, începând de luni, vor fi relocați în apartamente”, a declarat Bujduveanu sâmbătă.

Accesul în bloc, strict controlat

Primarul a precizat că locatarii au început să intre însoțiți de Poliție în bloc pentru a-și lua documentele și hainele, cu excepția scării afectate de explozie.

„Nu poate intra lumea fără să fie însoțită, pentru că este un risc iminent. În acest moment, în scara afectată nu este nicio șansă să se intre, pentru că este un risc de colaps iminent”, a explicat Bujduveanu.

De asemenea, PMB a facilitat eliberarea cărților de identitate pentru cei care și le uitaseră în apartamente.

Victimele primesc tratament specializat

Între timp, unul dintre răniții în explozie, un bărbat de 53 de ani, a fost transferat la Spitalul Universitar din Graz, Austria, pentru tratament de specialitate.

„Pacientul afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, care a fost transportat cu o aeronavă SMURD a IGAv, a ajuns în siguranță la spitalul din Austria, unde urmează să beneficieze de tratament de specialitate”, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.

