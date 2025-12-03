Expert Forum (EFOR) a analizat situația finanțării campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, pe baza datelor disponibile la 27 noiembrie.

Concluziile preliminare publicate de Expert Forum indică diferențe mari între candidați, lipsă de transparență în raportarea veniturilor și neconcordanțe în notificările privind cheltuielile.

Până la 27 noiembrie, veniturile totale declarate au ajuns la 2.840.240 lei. Dintre acestea, 2.030.240 lei provin din contribuții proprii ale candidaților, iar 810.000 lei reprezintă transferuri din partea partidelor.

În competiția pentru Primăria Capitalei, doar Daniel Băluță și Cătălin Drulă au raportat suma maximă permisă – 810.000 lei. Primul a folosit fonduri personale, iar al doilea a beneficiat de finanțare partidică, obținută prin împrumuturi de la persoane fizice.

Ciprian Ciucu a declarat 207.000 lei proveniți din împrumuturi, iar alți doi candidați – Orlando Teodorovici (independent) și Gheorghe Macovei (PRM) – au raportat sume mai reduse.

Majoritatea competitorilor înscriși în cursa pentru București nu au declarat încă venituri, deși există dovezi clare că au făcut cheltuieli de campanie. Potrivit legislației, nicio campanie nu poate fi finanțată fără venituri declarate în prealabil, iar toate operațiunile trebuie să se încadreze strict în perioada electorală.

Consiliul Județean Buzău: raportări și mai reduse

În cursa pentru Consiliul Județean Buzău, doar trei candidați au raportat fonduri până la termenul analizat. Cel mai mare buget l-a declarat Răzvan Mihai Moraru (PNL+USR), cu 540.000 lei, proveniți din împrumuturi, arată EFOR.

Marcel Ciolacu nu a depus nicio declarație privind veniturile sau cheltuielile până la 27 noiembrie.

Lipsa publicării numelor finanțatorilor – prevăzută de lege – reprezintă o barieră majoră în asigurarea transparenței procesului electoral.

Cheltuieli: contracte neuniform publicate și notificări incomplete

Cheltuielile declarate până la 28 noiembrie însumează 343.887 lei, dintre care aproape 272.000 lei sunt pentru București. Aproximativ jumătate din bugetele înregistrate merg către campanii online, iar restul către materiale tipărite.

EFOR notează diferențe semnificative în modul de publicare a contractelor: unii competitori centralizează toate cheltuielile pe o singură pagină, facilitând verificarea, în timp ce alții folosesc linkuri dispersate, după tipul de serviciu.

Cazuri relevante:

Ciprian Ciucu – contracte în valoare totală de aproximativ 605.000 lei, incluzând presă online, consultanță și tipărituri.

Daniel Băluță – trei contracte pentru campanii online (între 5.000 și 9.680 euro), plus materiale tipărite și servicii media cu valori între 15.000 și 131.000 lei.

Anca Alexandrescu – patru contracte majore: afișe (162.000 lei), flyere (405.000 lei), campanie online (243.000 lei) și ziar electoral (405.000 lei).

Cătălin Drulă – contracte pentru promovare online și offline, inclusiv colaborări cu Spot Media, B1 (Ancore Media) și Ringier.

Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu, Oana Crețu, Rareș Lazăr – contracte individuale cu valori între 1.500 și 25.000 lei.

În cazul unor candidați – precum Mihai Lasca și Angela Negrotă – nu există nicio notificare oficială, deși în mediul online au fost identificate materiale publicitare neetichetate corespunzător, potrivit raportului Expert Forum.

