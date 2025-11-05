Organizația Expert Forum (EFOR) solicită candidaților la alegerile locale parțiale și partidelor care îi susțin să publice transparent informațiile privind finanțarea politică și a campaniei electorale, acuzând faptul că legislația actuală lasă loc abuzurilor și confuziei în rândul alegătorilor.

Potrivit specialiștilor EFOR, „legislaţia deficitară şi lipsa de transparenţă din partea competitorilor transformă precampania într-o zonă gri, iar alegătorul nu înţelege de unde provin banii şi pe ce se cheltuie”.

„Mai mult, există riscul ca această perioadă să fie mai bine finanţată decât campania în sine, ceea ce înseamnă că ne minţim singuri cu privire la transparenţa şi integritatea procesului electoral”, se arată în comunicatul organizației.

Precampania, mai scumpă și mai puțin controlată decât campania

Reprezentanții EFOR arată că, de când au crescut subvențiile de la stat, finanțarea campaniilor electorale a devenit tot mai „opacă”.

„Mai mult, campania s-a mutat, practic, în precampanie, de când legea a interzis practic candidaţilor să folosească publicitatea electorală stradală în timpul campaniei propriu-zise. Măsura e nefastă, iraţională, contrară interesului public. (…) E imposibil pentru cetăţean să înţeleagă de unde vin banii candidaţilor şi cât şi cum se cheltuie, în timp util ca să voteze informat”, explică Septimius Pârvu, coordonator de programe electorale în cadrul Expert Forum.

Organizația oferă exemplul alegerilor pentru Primăria Capitalei, unde doar costurile cu panourile electorale depășesc plafonul maxim admis de lege, de 810.000 lei.

„Bucureştiul este plin deja de panouri gigantice şi maşini cu afişaj electronic (…). E greu de crezut că aceste cheltuieli nu depăşesc cei 810.000 de lei. Dacă precampania costă mai mult decât campania, dar ne uităm doar la rapoartele din luna electorală, ne minţim singuri”, a mai spus Pârvu.

„Ipocrizie evidentă” în promovarea candidaților

Expert Forum atrage atenția că multe materiale de promovare ale candidaților ascund sigla partidului, deși sunt plătite din subvenții publice, bani care ar trebui folosiți pentru „promovarea partidului”, nu pentru campanie.

„E o ipocrizie evidentă: ni se cere să credem că aceşti bani sunt ‘pentru promovarea partidului’, când de fapt sunt campanie electorală pentru candidat. (…) Solicităm candidaţilor să fie mai transparenţi decât le-o cere o lege deficitară şi să explice publicului, din proprie iniţiativă, de unde le vin banii şi pe ce îi cheltuie”, a adăugat reprezentantul EFOR.

Organizația cere totodată partidelor să sprijine reforma legii finanțării politice, pentru a crește transparența și a evita abuzurile înaintea unui nou ciclu electoral.

Alegeri parțiale în București și în alte localități din țară

Perioada electorală pentru alegerile locale parțiale a început pe 2 noiembrie, urmând ca scrutinul să aibă loc pe 7 decembrie 2025.

Votul se va desfășura pentru funcția de primar general al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău, precum și pentru primarii din 12 localități din 10 județe.

Printre candidații înscriși la Primăria Capitalei se numără: Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR), Liviu Negoiță (PUSL), Vlad Gheorghe (independent) și George Burcea (POT).

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.