EXCLUSIV. Povestea inedită a măștilor de protecție cu mustață. Nimeni nu se aștepta la asta!

Am aflat povestea măștii cu mustață pe care au purtat-o voluntarii Asociației Tradiția Militară în timpul defilării pe sub Arcul de Triumf! Președintele organizației, Mircea Stoica, ne-a povestit cum i-a venit ideea care a stârnit zâmbetele tuturor celor prezenți la festivitate.

La parada militară de la Arcul de Triumf, organizată cu prilejul Zilei Naționale a României, au participat aproximativ 1.500 de soldați români și străini. Printre aceștia, și 19 voluntari ai Asociației Tradiția Militară care, deși puțini la număr, s-au remarcat imediat. Ei au defilat purtând măști de protecție cu mustață.

Măștile de protecție imprimate cu mustăți au făcut deliciul publicului. Mircea Stoica se află în fața micului pluton

Povestea din spatele măștilor cu mustață

„Masca noastră a avut în acest an un design special. După cum se știe, cu toții am fost obligați să purtăm mască de protecție împotriva Covid -19. Și ne-a venit o idee. Ce-ar fi să avem un design care să te ducă și el cu gândul către acele timpuri din Primul Război Mondial? Așa că ne-am gândit la o mustață! Puțini știu că, în acea perioadă a anilor 1914-1918, soldații români erau cu toții obligați să poarte mustață sau barbă. Nu și-o puteau da jos decât cu aprobarea superiorilor. Așa erau timpurile. Era o prevedere în regulamentul de Garnizoană și nimeni sub nici o formă nu o putea încălca. Regula s-a păstrat până când soldații au început să folosească măști de gaze, iar barba îi cam încurca”, ne-a declarat președintele Asociației Tradiția Militară, Mircea Stoica. „Atunci trebuiau să ceară aprobare dacă voiau să-și lase mustăți”, mai spune el.

Voluntarii Asociației Tradiția Militară și-au cumpărat uniformele din banii lor

Mircea Stoica: „O uniformă completă ajunge la peste 1000 de euro”

Soldații voluntari care fac parte din Asociația Tradiția Militară au uniforme realizate pe comandă și le-au procurat plătindu-le din propriul lor buzunar. „O ținută completă costă peste 1000 de euro”, ne mai spune Mircea Stoica, cel pe care l-am putut vedea în fruntea micului detașament, defilând, miercuri, pe sub Arcul de „Triumf. „Dar noi nu avem doar o singură ținută, căci acoperim o perioadă mare a istoriei, încadrată între anii 1806-1947. Avem, prin urmare, cinci ținute din Primul Război Mondial și în jur de opt ținute din al Doilea Război Mondial.

Soldații voluntari, în timpul repetițiilor pentru parada de 1 Decembrie

Colonelul Mircea Stoica a defilat alături de soldații săi la parada militară organizată de 1 Decembrie la București și ne-a spus că urmează si alte evenimente. Micul detașament ar putea să fie prezent anul viitor la parada din 24 ianuarie. „Încă nu știm ce va fi. Anul trecut nu am participat din cauza pandemiei. Dar, pentru că nu am știut din timp, noi ne-am confecționat încă de pe atunci măștile cu mustață. De purtat însă, le-am purtat prima oară la parada din acest an, de pe Dealul Mitropoliei, cu ocazia zilei de 24 ianuarie.

Micul detașament de voluntari a trecut pe sub Arcul de Triumf

La ceremonia de azi,de la Arcul de Triumf, colonelul Stoica a fost urmat de 4 vânători de munte, un grănicer care a ținut portdrapelul, un vânător pedestru cu pușcă și platoșă de oțel și militari de infanterie. Din Asociația Tradiția Militară fac parte peste 40 de persoane, deși azi au participat la ceremonii doar 19. „Din cauza pandemiei mi s-a spus să reducem numărul de participanți”, a mai precizat colonelul.

Cine sunt voluntarii Asociației Tradiția Militară?

Sunt niște oameni pasionați de istorie care încearcă să ducă mai departe tradiția militară. Asociația Tradiția Militară, (ATM) face parte din cel mai vechi nucleu de reconstituire istorico-militară a secolelor XIX-XX din România, este prima organizaţie de profil înscrisă oficial şi reprezintă ţara la Uniunea Europeană a Asociaţiilor Istorico-Militare din anul 2009, scrie pe pagina de Facebook a organizației.

Detașamentul Asociației Tradiția Militară face aproape săptămânal stagii de instrucţie militară, de front şi tactică, conform regulamentelor şi uzanţelor din timpul epocilor evocate, după 7 regulamente diferite, aşa încât evoluţiie sale să constituie o reprezentare fidelă a istoriei militare.

SURSA FOTO: Asociația Tradiția Militară/FACEBOOK