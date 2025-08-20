Un procent de 3,6% din europenii cu vârsta de cel puțin 16 ani care au avut nevoie de servicii medicale în 2024 au declarat că nu au reușit să beneficieze din cauza costurilor, listelor lungi de așteptare sau distantei față de unitățile medicale.

România se află pe locul patru în UE, cu o medie de 6%, potrivit datelor Eurostat.

Cea mai mare proporție de persoane care nu au avut acces la îngrijiri medicale a fost raportată în Grecia (21,9%), urmată de Finlanda (12,4%) și Estonia (11,2%).

Cele mai slabe procente de persoane cu nevoi medicale nesatisfăcute le-au avut Cipru (0,1%), Malta (0,5%) și Cehia (0,6%).

Ungaria și Bulgaria, mult sub media europeană, cu 1,4-1,5%

Țările vecine ale României, Ungaria și Bulgaria, înregistrează cele mai mici procente de populație fără acces la tratament, doar 1,4% și, respectiv, 1,5%, fiind sub media UE.

Persoanele expuse riscului de sărăcie au fost mai afectate, cu 6% dintre acestea raportând că nu au avut acces la servicii, față de 3,2% în rândul celor care nu sunt în această situație.

Topul țărilor după diferențele între grupurile vulnerabile

Cele mai mari diferențe între persoanele expuse riscului de sărăcie și celelalte au fost în Grecia (12,7 puncte procentuale), România (10,7 pp) și Letonia (9,9 pp).

În România, 15% dintre cei cu probleme medicale în zona de risc de sărăcie spun că nu au reușit să ajungă la consultații sau tratamente, în timp ce în Grecia această proporție este de 32%.

