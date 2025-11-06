Anul trecut, Germania, Polonia și Olanda au făcut un prim pas, semnând un acord care reduce birocrația pentru transportul transfrontalier de trupe

Uniunea Europeană se pregătește să lanseze un plan ambițios pentru crearea unui așa-numit „Schengen militar”, menit să reducă birocrația și să permită deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe întreg teritoriul european. Proiectul, care va fi prezentat oficial pe 19 noiembrie de Comisia Europeană, vine în contextul tensiunilor tot mai mari cu Rusia și al incertitudinilor privind angajamentul Statelor Unite față de securitatea europeană, relatează Kyiv Post, citând postul polonez RMF FM.

Inițiativa urmărește să sporească mobilitatea militară, adică posibilitatea de a muta soldați, armament și provizii fără întârzieri cauzate de formalități administrative sau infrastructură neadaptată. Bruxelles-ul intenționează să propună o serie de reglementări comune, investiții în drumuri, căi ferate și porturi capabile să suporte echipamente grele, precum și o rețea logistică integrată pentru transport militar.

Conceptul nu este nou: încă din 2016, generalul american Ben Hodges avertiza că NATO nu poate deplasa trupe în Europa de Est la fel de repede ca Rusia, cerând un cadru logistic similar Spațiului Schengen, dar dedicat armatei. Anul trecut, Germania, Polonia și Olanda au făcut un prim pas, semnând un acord care reduce birocrația pentru transportul transfrontalier de trupe.

Documentul pregătit de Comisie prevede măsuri concrete pentru eliminarea blocajelor, printre care consolidarea podurilor și tunelurilor, extinderea rețelei feroviare și digitalizarea proceselor vamale. În plus, se are în vedere crearea unei „flote de solidaritate”, o rezervă europeană de vagoane și locomotive care pot fi utilizate în caz de urgență militară. Bruxelles-ul propune și instituirea unui mecanism de protecție a rutelor strategice împotriva atacurilor cibernetice și a sabotajului.

Planul european apare într-un moment în care Washingtonul ezită în privința implicării sale militare directe în regiune. Deciziile recente ale Pentagonului au alimentat îngrijorarea aliaților de pe flancul estic. „De fiecare dată când SUA ezită, Moscova testează limitele”, a declarat un diplomat european pentru Kyiv Post, avertizând că vidul de influență este rapid exploatat de Kremlin.

Pentru România, Polonia și statele baltice, proiectul unui Schengen militar reprezintă o garanție suplimentară că Europa își poate asigura apărarea chiar și într-un scenariu de retragere parțială a sprijinului american.

Comisia Europeană a subliniat că noul plan va fi implementat în strânsă coordonare cu NATO, pentru a evita suprapunerea eforturilor și a menține o coerență logistică între structurile de apărare europene și cele ale Alianței Nord-Atlantice.

Prin acest proiect, Bruxelles-ul transmite un mesaj clar: Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură și să se miște repede, într-un context geopolitic în care războiul din Ucraina și amenințările hibride rusești au făcut ca viteza de reacție să devină o armă la fel de importantă ca forța militară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube