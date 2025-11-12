Întâlnirea de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan, reprezentanții coaliției guvernamentale și șefii ICCJ și CSM s-a încheiat fără a se fi ajuns la o înțelegere, conform unor surse citate de Antena 3 CNN.

Magistrații au cerut, cu această ocazie, pensii care să fie la o valoare de 60% din actuala indemnizație brută pe care o încasează și o perioadă de tranziție de 20 de ani.

„60% din brut înseamnă mai mult decât salariul net pe care îl au în plata”, au spus surse din Coaliție.

Nicușor Dan i-a pus la aceeași masă pe liderii coaliției și șefii din Justiție în plin război între Guvern și magistrați.

Președintele România vrea ca reforma pensiilor speciale să nu fie atacată la CCR.

Sursele politice citate de Antena 3 CNN spun că sunt mai multe variante puse pe masa de lucru și că ceea ce își doresc magistrații este o pretenție mai mare decât prevede legea.

Coaliția a venit cu o contraofertă, să accepte doar prelungirea perioadei de tranziție de la 10 până la 13 ani, maximul posibil fiind de 15 ani. În privința cuantumului pensiei magistraților, liderii coaliției au propus cel mult 75% din venitul net.

La întâlnire au participat liderii coaliției și, din partea guvernului Roxana Momeu, secretară de stat în cadrul Ministerului Justiției.

Participanții au stabilit doar să nu mai facă „declarații tensionate” pe tema pensiilor magistraților, conform surselor citate.

Ilie Bolojan s-ar fi lăsat convins în privința perioadei de tranziție

Preşedintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni şi pe şefii ICCJ şi CSM, după ce marţi dimineaţă a avut o discuţie cu liderii Coaliţiei, pe tema proiectului legii privind pensiile magistraţilor.

Noua variantă a legii prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru mărirea vârstei de pensionare, şi nu de 10, cât a fost cea care i-a înfuriat pe magistraţi. Nicuşor Dan a convocat întâlnirea de la Cotroceni pentru a obţine acordul ICCJ şi CSM pe noua formulă. Dacă aceasta va fi agreată, Guvernul îşi va asuma din nou răspunderea pe proiect.

Surse din conducerea Coaliţiei susţin că şi Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu varianta tranziţiei de 15 ani. Liderii Coaliţiei s-au reunit în şedinţă la Guvern, după discuţiile de la Palatul Cotroceni, pentru a pune la punct forma finală a proiectului.

Legea trebuie să fie adoptată şi promulgată până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România va rata jalonul din PNRR şi va pierde peste 230 de milioane de euro prevăzuţi pentru reforma Justiției.

Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut miercuri încetarea atacurilor politice asupra Justiției și să existe „proporții rezonabile între salariu și pensia de serviciu”. În plus, Instanța supremă a mai propus măsuri de fidelizare pentru magistrații activi, respectiv acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de posturile vacante.

