Fostul președinte conservator francez Nicolas Sarkozy s-a declarat marți ‘convins’ că vor exista alegeri legislative anticipate, el estimând că acestea reprezintă ‘singura opțiune’ pentru a soluționa criza politică din Franța, și de asemenea și-a manifestat opoziția față de un nou ‘cordon sanitar’ împotriva extremei drepte dacă anticipatele chiar vor avea loc, relatează agenția EFE.

‘Am avut ocazia să-i spun asta președintelui Republicii (Emmanuel Macron) în această vară: sunt convins că nu va fi altă soluție decât dizolvarea’ parlamentului, iar aceasta ‘este singura rezolvare posibilă’, a afirmat Sarkozy într-un interviu publicat marți de ziarul Le Figaro.

Declarațiile fostului președinte – condamnat pentru corupție anul trecut și care așteaptă un nou proces luna aceasta pentru finanțare ilegală a campaniei electorale – vin cu șase zile înainte de votul de încredere pe care premierul Francois Bayrou l-a cerut pentru planul său de austeritate bugetară, vot pe care însă are mari șanse să-l piardă și astfel să fie forțat să demisioneze după numai nouă luni de mandat.

Printre opțiunile pe care, în acest caz, președintele Macron le-ar avea în baza prerogativelor sale constituționale se numără desemnarea unui alt premier, care însă la rândul său va avea dificultăți la votul de încredere în Adunarea Națională (camera inferioară a parlamentului), sau să convoace alegeri legislative anticipate, așa cum a făcut în iunie 2024 după eșecul partidului prezidențial la alegerile europarlamentare.

O altă opțiune, susținută de extrema dreaptă a lui Marine Le Pen și de opoziția de stânga, este ca Macron însuși să demisioneze și să fie astfel convocate alegeri prezidențiale, idee pe care însă Nicolas Sarkozy nu o agreează, el considerând că președintele ar trebui să fie lăsat să-și ducă până la capăt mandatul care se încheie în 2027.

În cazul unor alegeri legislative anticipate, Sarkozy crede că după acestea nu va mai exista un ‘cordon sanitar’ împotriva formațiunii lui Marine Le Pen, și s-a declarat împotriva unei astfel de încercări de izolare a extremei drepte. Fără acest cordon sanitar ‘ar putea fi întrunite condițiile pentru a obține o majoritate, fie ea și una relativă, care oricum ar fi mai bună decât ceea ce avem astăzi’, a argumentat fostul președinte.

Partidul lui Marine Le Pen (‘Adunarea Națională’ – RN) poate face parte din așa-numitul ‘arc republican’

În opinia lui Sarkozy, partidul lui Marine Le Pen (‘Adunarea Națională’ – RN) poate face parte din așa-numitul ‘arc republican’, un concept folosit în Franța pentru a desemna partide a căror orientare ideologică merge de la conservatori până la stânga moderată, dar exclude politic extremele.

Premierul Francois Bayrou va angaja luni răspunderea guvernului său în fața Adunării Naționale, reunită în sesiune extraordinară. Dacă va obține votul de încredere asupra planului de reducere a deficitului cu 44 de miliarde de euro în bugetul pentru anul viitor, după acest vot va începe dezbaterea asupra fiecăreia dintre măsurile din acest plan de austeritate, a explicat el.

Dacă nu va obține acest vot de încredere, un scenariu posibil având în vedere că centriștii, adică formațiunea progresistă ‘Renașterea’ de orientare mai degrabă liberală a președintelui Emmanuel Macron, și dreapta nu au majoritatea absolută în Adunarea Națională, guvernul va trebui să demisioneze și Franța ar trece astfel printr-o nouă criză politică.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franța are nevoie de măsuri de austeritate și guvernul de la Paris estimează că, prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, acest deficit va coborî anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

