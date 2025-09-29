Emma Răducanu se prăbușește în fața Jessicăi Pegula la China Open

Turneul de la Beijing s-a încheiat dureros pentru Emma Răducanu, care a pierdut în turul al treilea în fața americancei Jessica Pegula, numărul 7 mondial, după ce a irosit trei mingi de meci. Britanica a condus meciul, a jucat variat și inspirat, dar a cedat în final cu scorul 3-6, 7-6(9), 6-0.

Emma Răducanu a cedat în fața Jessicăi Pegula

Timp de aproape două ore, Emma Răducanu a arătat un tenis solid, reușind să încurce ritmul curat al adversarei cu lovituri variate, slice de rever și defensivă inteligentă. În setul secund, ea a ajuns să conducă 5-2 în tiebreak și a avut trei mingi de meci la dispoziție. Pegula a salvat însă primele două cu lovituri de rever spectaculoase și a forțat eroarea pe a treia. O dublă greșeală a Emmei la 5-4 în tiebreak i-a accentuat nesiguranța, iar americanca a profitat.

Ultimul set a fost o prăbușire totală pentru Răducanu, care a pierdut 0-6, fără energie și fără reacție, un scenariu ce amintește de eșecul recent de la Seul, când a ratat două mingi de meci împotriva Barborăi Krejcikova.

Pentru Răducanu, turneul din China avea o încărcătură specială, fiind prima apariție la nivel WTA în țara natală a mamei sale, Renee. Lucrul cu noul antrenor, Francisco Roig, a adus îmbunătățiri vizibile, însă lipsa de reziliență în momentele decisive rămâne o problemă majoră pe care echipa sa trebuie să o analizeze.

În timp ce Răducanu părăsește Beijingul cu regrete, o altă britanică, Sonay Kartal, își continuă forma excelentă. Jucătoarea de 22 de ani a trecut cu 6-3, 6-2 de australianca Maya Joint și s-a calificat în optimile de finală, unde o așteaptă duelul cu favorita numărul 4, rusoaica Mirra Andreeva. Kartal nu a pierdut încă niciun set la acest turneu și pare într-o formă de top după dificultățile de după Wimbledon.

