Emma Răducanu se prăbușește în fața Jessicăi Pegula la China Open

De către
Alexandru Stancu
-
0
18
korea open tennis day 3
SEOUL, SOUTH KOREA - SEPTEMBER 17: Emma Raducanu of Great Britain returns a shot against Jaqueline Cristian of Romania in the women's singles round of 32 match during day three of the Korea Open Tennis Championship 2025 presented by Motiva at Seoul Olympic Park Tennis Center on September 17, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by Han Myung-Gu/Getty Images)

Turneul de la Beijing s-a încheiat dureros pentru Emma Răducanu, care a pierdut în turul al treilea în fața americancei Jessica Pegula, numărul 7 mondial, după ce a irosit trei mingi de meci. Britanica a condus meciul, a jucat variat și inspirat, dar a cedat în final cu scorul 3-6, 7-6(9), 6-0.

Emma Răducanu a cedat în fața Jessicăi Pegula

Timp de aproape două ore, Emma Răducanu a arătat un tenis solid, reușind să încurce ritmul curat al adversarei cu lovituri variate, slice de rever și defensivă inteligentă. În setul secund, ea a ajuns să conducă 5-2 în tiebreak și a avut trei mingi de meci la dispoziție. Pegula a salvat însă primele două cu lovituri de rever spectaculoase și a forțat eroarea pe a treia. O dublă greșeală a Emmei la 5-4 în tiebreak i-a accentuat nesiguranța, iar americanca a profitat.

CITEȘTE ȘI – Swiatek pune presiune uriașă pe Sabalenka! Diferența pentru locul 1 WTA se poate evapora în toamnă

Ultimul set a fost o prăbușire totală pentru Răducanu, care a pierdut 0-6, fără energie și fără reacție, un scenariu ce amintește de eșecul recent de la Seul, când a ratat două mingi de meci împotriva Barborăi Krejcikova.

Pentru Răducanu, turneul din China avea o încărcătură specială, fiind prima apariție la nivel WTA în țara natală a mamei sale, Renee. Lucrul cu noul antrenor, Francisco Roig, a adus îmbunătățiri vizibile, însă lipsa de reziliență în momentele decisive rămâne o problemă majoră pe care echipa sa trebuie să o analizeze.

În timp ce Răducanu părăsește Beijingul cu regrete, o altă britanică, Sonay Kartal, își continuă forma excelentă. Jucătoarea de 22 de ani a trecut cu 6-3, 6-2 de australianca Maya Joint și s-a calificat în optimile de finală, unde o așteaptă duelul cu favorita numărul 4, rusoaica Mirra Andreeva. Kartal nu a pierdut încă niciun set la acest turneu și pare într-o formă de top după dificultățile de după Wimbledon.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.