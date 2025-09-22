Swiatek pune presiune uriașă pe Sabalenka! Diferența pentru locul 1 WTA se poate evapora în toamnă

Poloneza a câștigat titlul la Seul și a redus serios ecartul față de lidera clasamentului mondial.

Iga Swiatek continuă cursa de urmărire a Arynei Sabalenka în ierarhia WTA. Poloneza, campioană la Seul, a acumulat 500 de puncte și s-a apropiat la 1.577 de puncte în spatele rivalei din Belarus în clasamentul Race. Deși în ierarhia mondială distanța este de 2.792 de puncte, ecartul ar putea scădea dramatic în următoarele săptămâni.

Sabalenka este accidentată și va rata turneul de la Beijing, acolo unde anul trecut jucase sferturi de finală și avea 215 puncte de apărat. În lipsa ei, totalul va scădea la 11.010 puncte, în timp ce Swiatek ar putea urca la 9.433 dacă va cuceri titlul.

Wuhan, punctul de cotitură

Situația se complică și mai mult la ultimul Masters al anului, cel de la Wuhan. Swiatek nu a participat în 2024, astfel că intră fără puncte de apărat. În schimb, Sabalenka, campioana ediției precedente, va pierde cele 1.000 de puncte câștigate atunci.

Dacă Swiatek va câștiga turneul, ar urca la 10.433 de puncte. În cazul în care Sabalenka s-ar opri în semifinale, ar rămâne cu 10.400, ceea ce ar însemna o răsturnare spectaculoasă: poloneza ar deveni noul număr 1 WTA, cu un avans infim de doar 33 de puncte.

Turneul Campioanelor, decisiv

Soarta primului loc mondial în 2025 se va decide, cel mai probabil, la Turneul Campioanelor. Swiatek are doar 400 de puncte de apărat, după ce anul trecut nu a trecut de grupe, în timp ce Sabalenka a ajuns în semifinale și riscă să piardă mai mult.

Clasamentul actualizat WTA:

Aryna Sabalenka – 11.225 puncte Iga Swiatek – 8.433 Coco Gauff – 7.873 Amanda Anisimova – 5.109 Mirra Andreeva – 4.793 Madison Keys – 4.579 Jessica Pegula – 4.383 Jasmine Paolini – 4.006 Qinwen Zheng – 4.003 Elena Rybakina – 3.833

În ciuda diferenței actuale, avansul Arynei Sabalenka este unul fragil. Dacă Swiatek își păstrează forma etalată la Wimbledon și confirmată la Seul, finalul de sezon ar putea aduce o schimbare spectaculoasă la vârful clasamentului mondial.

