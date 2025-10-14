Emma Heming Willis, despre lupta lui Bruce Willis cu demența: „Le este greu să accepte…”

Drama familiei Willis continuă să emoționeze întreaga lume. Emma Heming Willis, soția legendarului actor Bruce Willis, a vorbit deschis într-un interviu pentru Vogue Australia despre impactul devastator al demenței frontotemporale (FTD) asupra familiei lor – și, în special, asupra celor două fiice ale cuplului, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani).

Emma, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că fetele „duc dorul tatălui lor în fiecare zi”.

Ele îl plâng, îl simt lipsind din viețile lor. Le este greu să accepte că tatăl lor nu mai este același om care glumea, dansa și le făcea să râdă. Pierde momente importante din viața lor – și asta le doare, a spus emoționată Emma.

Deși recunoaște că copiii sunt rezilienți, modelul mărturisește că această expresie o irita la început:

Uram când oamenii îmi spuneau că ‘copiii sunt rezilienți’. Mi se părea că nu înțeleg prin ce trecem. Dar, într-un fel, aveau dreptate – învață, se adaptează, chiar dacă durerea nu dispare.

O decizie grea, dar necesară

Emma a dezvăluit că Bruce Willis locuiește acum într-o reședință separată, aflată în apropierea casei lor – o decizie pe care o numește „cea mai grea din viața mea”.

CITEȘTE ȘI – Maria Shriver, fosta soție a lui Arnold Schwarzenegger, pregătită să se căsătorească cu partenerul de lungă durată

A fost dureros, dar a fost alegerea potrivită – pentru el, pentru fete, pentru mine. M-a ajutat să redevin soția lui, nu doar îngrijitoarea. E un dar pe care nu-l voi uita niciodată.

Această schimbare i-a oferit lui Bruce mai multă independență și posibilitatea de a se reconecta cu prieteni vechi și cu familia extinsă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.