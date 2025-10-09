Maria Shriver, fosta soție a lui Arnold Schwarzenegger, pregătită să se căsătorească cu partenerul de lungă durată

Maria Shriver, fosta soție a lui Arnold Schwarzenegger, ar fi „pregătită să devină mireasă… din nou”, după mai bine de un deceniu alături de partenerul său de lungă durată, Matthew Dowd, potrivit unui insider citat de RadarOnline pe 8 octombrie 2025.

Jurnalista și autoarea a menținut relația stabilă și discretă, dar apropiații spun că momentul pare acum potrivit pentru a face pasul spre căsătorie. Sursele descriu relația drept una bazată pe prietenie profundă și sprijin necondiționat: „Matthew a fost cel mai bun prieten al lui Shriver și i-a oferit susținere constantă, în cele mai bune și cele mai grele momente. Ea a ajuns în sfârșit să se întrebe: «De ce să nu ne căsătorim?»”, a declarat sursa.

Maria Shriver îl consideră pe Dowd „un suflet pereche”, iar decizia de a oficializa relația este sprijinită și de familie: „Copiii ei vor să o vadă fericită și sunt complet de acord, iar Arnie nu se opune deloc. El este fericit pentru ea.” Această aprobare contează mult pentru fosta soție a lui Schwarzenegger, care a prioritizat continuitatea familială după divorț.

Relația lor de aproximativ 12 ani se bazează pe rutină calmă și armonioasă, cu programe aliniate, întâlniri regulate cu familia și preferința pentru reuniuni discrete. Prietenii cuplului spun că o eventuală ceremonie nu va fi un nou început, ci o formalizare a unei relații deja solide și funcționale.

CITEȘTE ȘI – Jennifer Lopez și Ben Affleck, reuniți pe covorul roșu după divorț

Pe plan profesional, Maria Shriver continuă să fie activă, conducând proiecte media prin Shriver Media, coordonând Women’s Alzheimer’s Movement la Cleveland Clinic și participând la proiecte jurnalistice și editoriale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.