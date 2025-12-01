Elvețienii resping categoric taxa pe moștenirile marilor averi într-un referendum național

Cetățenii Elveției au respins duminică, într-o proporție covârșitoare, introducerea unei noi taxe pe moștenirile multimilionarilor – o inițiativă care propunea ca fondurile colectate să fie folosite pentru măsuri sociale și proiecte de combatere a schimbărilor climatice.

Rezultatele finale din toate cele 26 de cantoane arată că peste 78% dintre votanți au respins inițiativa intitulată „Pentru un viitor”, care prevedea o taxă de 50% pe moștenirile ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (aproximativ 62 de milioane de dolari). Propunerea aparținea Tinerilor Socialiști și avea ca scop finanțarea unei tranziții economice durabile și echitabile.

Guvernul și Parlamentul elvețian s-au opus proiectului, avertizând că o astfel de taxă ar putea afecta competitivitatea țării și ar genera costuri administrative considerabile.

A doua respingere la urne: serviciul civic obligatoriu

Într-un al doilea vot desfășurat în aceeași zi, elvețienii au respins la fel de categoric – cu 84,2% – introducerea unui serviciu civic obligatoriu pentru toți tinerii. Propunerea ar fi extins obligația de serviciu militar sau civil către toți cetățenii, indiferent de gen.

Autoritățile elvețiene au argumentat că măsura ar fi implicat reorganizări masive și costuri greu de susținut.

