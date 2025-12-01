Arabia Saudită relaxează restricțiile: rezidenții străini pot cumpăra alcool mai ușor

Rezidenții din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că restricțiile privind vânzarea alcoolului au devenit mai relaxate, la doar câteva zile după ce persoanele non-diplomatice au putut cumpăra pentru prima dată băuturi alcoolice în regatul conservator.

Arabia Saudită schimbă jocul?

Potrivit a șase persoane intervievate de AFP, rezidenții străini ne-musulmani care câștigă cel puțin 50.000 de riyali pe lună (aproximativ 13.300 de dolari) pot acum achiziționa alcool de la singurul magazin autorizat din Riyadh. La sfârșitul lunii trecute, deținătorii de vize premium au fost primii care au avut acces la achiziționarea alcoolului în capitală, marcând prima dată când persoane care nu erau diplomați străini au putut cumpăra băuturi în cartierul diplomatic. Ulterior, regulile au fost relaxate din nou, discret.

În ultimele zile, rezidenții au declarat că și-au prezentat documentele de rezidență personalului magazinului, care a verificat informațiile salariale printr-o platformă saudită înainte de a le permite achiziția de alcool.

Am fost surprinși și nu am crezut la început. Am intrat în magazin după verificare și am reușit să cumpărăm alcool, a declarat un expatriat pentru AFP, după ce a primit mesaje prin WhatsApp despre relaxarea restricțiilor.

O altă persoană străină din Riyadh a spus că și ea a putut achiziționa alcool în ultimele zile.

Oamenii din jurul nostru au reacționat ca și cum n-ar fi încercat niciodată alcool!, a povestit ea.

Vânzările magazinului de alcool din Riyadh au crescut semnificativ, o sursă familiarizată cu situația declarând pentru AFP că peste 12.500 de rezidenți cu statut de viză premium au făcut achiziții de la deschiderea inițială a magazinului.

Statutul de rezident premium, introdus în 2019, este disponibil unui grup restrâns de străini care îndeplinesc diverse cerințe, inclusiv o plată unică de 800.000 de riyali.

AFP a încercat să obțină comentarii oficiale din partea autorităților saudite, însă nu a primit răspuns până la publicarea materialului.

De asemenea, au apărut informații privind deschiderea unor noi magazine de alcool în alte orașe mari din Arabia Saudită. O sursă apropiată procesului a declarat că există planuri pentru deschiderea de magazine în Jeddah și Dhahran – un centru petrolier unde se află mulți străini – în 2026, fără a oferi detalii suplimentare.

Această relaxare aparentă a reglementărilor privind alcoolul vine la aproape doi ani după ce regatul a inaugurat primul și singurul său magazin de băuturi alcoolice în ianuarie 2024, destinat exclusiv diplomaților străini ne-musulmani din cartierul diplomatic al capitalei. La acea vreme nu a existat niciun anunț oficial, fiind confirmat doar de două surse AFP.

De-a lungul anilor, unii rezidenți ai orașului produceau vin artizanal, în timp ce alții apelau la piața neagră, unde o sticlă de whisky poate costa câteva sute de dolari.

De la ascensiunea la putere a prințului moștenitor și conducătorului de facto Mohammed bin Salman, Arabia Saudită a implementat treptat reforme pentru diversificarea economiei și atragerea turiștilor și investitorilor internaționali.

Cu toate acestea, alcoolul rămâne un subiect delicat în regatul care este locul de naștere al islamului și găzduiește două dintre cele mai sfinte orașe ale acestei religii. Interdicția asupra alcoolului este în vigoare din 1952, o măsură întâlnită și în alte țări musulmane, unde consumul de alcool este adesea restricționat.

