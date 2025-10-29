Eliminare șocantă în Cupa Spaniei! Horațiu Moldovan a fost eroul lui Oviedo, dar echipa sa a pierdut în fața ultimei clasate din Liga a 3-a

Portarul român a apărat un penalty în prelungiri și a fost cel mai bun jucător al echipei sale, însă Real Oviedo a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei.

Real Oviedo a fost eliminată în mod dramatic din turul al doilea al Cupei Spaniei, de către modesta Ourense, echipă aflată pe ultimul loc în Grupa 1 a Ligii a 3-a. Horațiu Moldovan, titular între buturile formației din Asturias, a fost cel mai bun om al echipei sale și a parat un penalty la ultima fază a meciului, însă prestația sa nu a fost suficientă pentru a evita eșecul, scor 2-4, după prelungiri.

Moldovan a evoluat toate cele 120 de minute și a fost implicat direct în momentele cheie ale confruntării. Oviedo a condus de două ori, dar a pierdut calificarea în mod neașteptat, în fața unui adversar considerat outsider clar.

Partida a început bine pentru oaspeți, care au deschis scorul în minutul 17 prin croatul Josip Brekalo, dintr-un penalty transformat cu siguranță. Gazdele au revenit în joc în repriza secundă, când Jerin Ramos a restabilit egalitatea. În minutul 61, Luka Ilic a readus formația lui Moldovan în avantaj, iar Oviedo părea că se va califica fără emoții.

Totuși, finalul a fost unul de coșmar pentru echipa din Segunda División. Marocanul Aymane Jelbat a înscris în minutul 90+4, trimițând partida în prelungiri.

Moldovan a fost erou în zadar: „A apărat un penalty la ultima fază”

În reprizele suplimentare, Ourense — formația de pe locul 20 din grupa sa — a reușit să marcheze de două ori, profitând de erorile defensive ale oaspeților. Gazdele au dus scorul la 4-2, iar în ultimul minut al prelungirilor au obținut un penalty care putea duce diferența la trei goluri.

Horațiu Moldovan s-a opus spectaculos loviturii de la 11 metri executate de Adrian Guerrero, păstrând astfel un scor onorabil pentru echipa sa. Portarul român a fost desemnat cel mai bun jucător al lui Real Oviedo, primind nota 8,2 din partea platformei Sofascore — o performanță impresionantă, având în vedere că a primit patru goluri. Media echipei sale a fost de 6,55, în timp ce omul meciului a fost desemnat Omar Ouhdadi, de la Ourense, cu nota 8,7.

Deși eliminarea a fost un șoc pentru suporterii lui Oviedo, prestația portarului român a fost una dintre puținele raze de speranță dintr-o seară neagră pentru echipa pregătită de Luis Carrión.

„Horațiu Moldovan a fost integralist în meciul dintre Ourense și Real Oviedo, din turul al doilea al Cupei Spaniei. Portarul român a apărat un penalty la ultima fază din prelungiri, dar echipa sa a pierdut dramatic calificarea, într-o partidă în care a condus de două ori”, au notat jurnaliștii spanioli după meci.

În urma acestui rezultat, Ourense — o formație care ocupă ultimul loc în liga a treia spaniolă — a produs una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții de Copa del Rey, eliminând o echipă de eșalon superior care pornea ca mare favorită.

Pentru Horațiu Moldovan, meciul rămâne o demonstrație a formei sale excelente, confirmată și de convocarea sa pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile României cu Bosnia și San Marino.

Lista preliminară a jucătorilor români convocați pentru aceste partide îl include alături de Ionuț Radu (Celta Vigo) și Răzvan Sava (Udinese) la capitolul portari. Moldovan, cu 16 selecții până acum la națională, rămâne una dintre certitudinile lotului condus de Edi Iordănescu.

