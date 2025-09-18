Formația lui Ianis Hagi a reușit un 2-2 dramatic în deplasare, chiar dacă internaționalul român nu a avut drept de joc.

Alanyaspor, echipa pentru care evoluează Ianis Hagi, a obținut un rezultat remarcabil în campionatul Turciei, reușind să plece cu un punct de pe terenul lui Fenerbahce. În partida restantă din prima etapă, amânată de la data de 9 august, „alb-verzii” au terminat la egalitate, 2-2, grație unui gol marcat în prelungiri.

Ianis Hagi nu a putut fi inclus în lot, întrucât regulamentul turcesc nu permite folosirea jucătorilor în partidele reprogramate dacă aceștia au fost legitimați ulterior datei inițiale a meciului. Astfel, românul a privit de pe margine confruntarea, în timp ce colegul său, Umit Akdag, a fost integralist și a primit un cartonaș galben în minutul 86.

Alanyaspor a început excelent, deschizând scorul în minutul 18 prin Ibrahim Kaya. Gazdele au ratat șansa egalării în minutul 57, când Talisca nu a transformat o lovitură de la 11 metri. Totuși, Fenerbahce a reușit să întoarcă rezultatul prin golurile lui Nelson Semedo (70) și En Nesyri (76).

Gol decisiv în prelungiri

Finalul a fost dramatic pe „Şükrü Saracoğlu”. În timp ce Fenerbahce părea să-și asigure victoria, Yusuf Ozdemir a adus egalarea pentru Alanyaspor în minutul 90+3, stabilind scorul final la 2-2.

Pentru echipa lui Ianis Hagi urmează meciul din deplasare cu Basaksehir, fosta adversară a Universității Craiova în Conference League. După cinci etape, Alanyaspor ocupă locul 7, cu 8 puncte, în timp ce Fenerbahce se află pe poziția a doua, la patru lungimi în spatele liderului Galatasaray.

Ianis Hagi a debutat deja pentru Alanyaspor în etapa precedentă, intrând pentru 25 de minute în victoria cu 2-1 obținută pe terenul lui Konyaspor. Potrivit Transfermarkt, cota mijlocașului român este de 1,5 milioane de euro.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!