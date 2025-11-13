După despărțirea de Legia Varșovia, Iordănescu este foarte aproape de un nou angajament.

Edi Iordănescu (47 de ani) se pregătește să revină rapid în antrenorat, la scurt timp după ce și-a încheiat colaborarea cu Legia Varșovia. Potrivit informațiilor publicate de as.ro, tehnicianul român se află în negocieri avansate cu o echipă din zona Golfului, iar semnarea contractului ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

Bilanțul său la clubul polonez a fost unul echilibrat: 11 victorii, 6 egaluri și 6 înfrângeri, într-o perioadă intensă, dar scurtă, petrecută pe banca unei echipe cu tradiție în fotbalul central-european.

Fostul selecționer al României fusese aproape de a ajunge la Al-Tawwon, club din Arabia Saudită, înainte de a semna cu Legia, însă oferta din Polonia l-a convins atunci să accepte provocarea europeană. Acum, Iordănescu pare pregătit să revină în zona Golfului, o destinație unde antrenorii români au avut adesea succes.

Edi Iordănescu, mesaj după despărțirea de Legia Varșovia

Tehnicianul român a postat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a vorbit despre experiența sa la Legia și despre motivele despărțirii.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varşovia, un club atât de prestigios, cu o tradiţie uriaşă şi fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât şi fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi aşteptat cu toţii.

Eu şi stafful meu am lucrat cu toată cunoştinţa şi dedicarea noastră. În fotbal, ca şi în viaţă, uneori adevăratele răspunsuri vin mai târziu şi, poate, doar timpul oferă o înţelegere clară a provocărilor care depăşesc puterea unui staff tehnic.

Cu siguranţă au existat lucruri asupra cărora am avut perspective diferite, dar asta face parte, până la urmă, din complexitatea fotbalului.

În ciuda despărțirii, Iordănescu a ținut să evidențieze și momentele pozitive din mandatul său.

„Sper că victoria în Supercupa Poloniei împotriva unei echipe rivale şi calificarea în grupele Conference League au adus bucurie fanilor şi, în acelaşi timp, sunt sigur că au ajutat clubul să păşească pe o cale importantă spre stabilitate financiară şi succes european în viitor”.

În încheiere, el a transmis un mesaj de mulțumire celor care au colaborat cu el în Polonia:

„Vreau să mulţumesc conducerii şi managementului clubului pentru încrederea pe care au avut-o în mine şi în echipa mea şi le mulţumesc tuturor profesioniştilor care lucrează pentru Legia şi care au luptat alături de noi, clipă de clipă, pentru binele clubului şi fericirea fanilor”.

Cu o experiență tot mai consistentă la nivel internațional, Edi Iordănescu este așteptat să semneze în curând cu noul său club, mutare care ar marca prima aventură a sa în fotbalul din Golf.

