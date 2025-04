Ed Sheeran a dezvăluit recent că deține un cont secret pe platforma Letterbox

Artistul a mărturisit că, deși contul este public, nu are urmăritori și nu a fost recunoscut până acum de fani – lucru pe care îl consideră amuzant și interesant.

Nimeni nu știe că am un Letterboxd… nu am urmăritori, efectiv doar îmi notez filmele pe care le văd. Nu-l folosesc pentru altceva. Nu citește nimeni ce scriu, e pentru mine, ca un jurnal, a spus cântărețul în cadrul podcastului „Call Her Daddy”, găzduit de Alexandra Cooper.