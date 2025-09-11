U Craiova scapă ieftin! UEFA a decis sancțiunea după scandările fanilor și eliminarea crainicului

Oltenii au primit doar o amendă și vor putea juca cu Peluza Nord deschisă la debutul în Conference League.

Universitatea Craiova a primit o veste bună înaintea debutului în grupele UEFA Conference League. Deși risca suspendarea Peluzei Nord, clubul din Bănie a fost sancționat doar cu o amendă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, câștigat cu 3-1 pe „Ion Oblemenco”.

Atunci, fanii olteni au afișat un mesaj considerat nepotrivit – „Fuck UEFA” – fiind nemulțumiți că forul european nu le-a permis intrarea pe stadion cu un banner uriaș, parte dintr-o coregrafie care făcea trimitere la conflictele istorice dintre România și Turcia.

Decizia UEFA și sancțiunile aplicate

Potrivit fanatik.ro, Universitatea Craiova a fost amendată cu suma totală de 29.000 de euro, iar crainicul stadionului, Toni Sorică, a primit o suspendare de un meci.

În comunicatul oficial transmis clubului, UEFA a precizat:

„Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 14.000 de euro pentru blocarea căilor publice de acces.

Universitatea Craiova este sancționată cu o amendă de 15.000 de euro pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit în cadrul unui eveniment sportiv.

Amenda totală, în valoare de 29.000 de euro, trebuie achitată în termen de 90 de zile de la comunicarea prezentei decizii.

Domnul Toni Sorică, crainicul Universității Craiova, este suspendat pentru un (1) meci din competițiile europene organizate de UEFA, la care ar fi avut drept de participare, pentru comportament nesportiv. Această suspendare este condiționată de o perioadă de probă de un (1) an, începând cu data prezentei decizii.

Universitatea Craiova are obligația de a se asigura că speakerul său a fost informat personal despre această decizie”.

Astfel, oltenii scapă de sancțiunea mai dură care viza închiderea unei peluze, ceea ce ar fi însemnat un debut fără suporteri la meciurile din grupe.

De ce au protestat fanii

Inițial, UEFA acceptase coregrafia pregătită de galeria olteană, dar ulterior a decis să o interzică, considerând mesajul „prea violent”. În semn de protest, suporterii au realizat rapid un alt afiș din cartoane, pe care au scris mesajul „Fuck UEFA”, afișat în timpul partidei cu Başakșehir.

În plus, la același meci, crainicul arenei, Toni Sorică, a fost eliminat de arbitrul german Daniel Schlager în minutul 81, imediat după golul marcat de Nsimba.

Programul Universității Craiova în Conference League

2 octombrie, ora 22:00: Rakow – U Craiova

Rakow – U Craiova 23 octombrie, ora 22:00: U Craiova – FC Noah

U Craiova – FC Noah 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena – U Craiova

Rapid Viena – U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova – FSV Mainz 05

U Craiova – FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova – Sparta Praga

U Craiova – Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena – U Craiova

