După ce susțineau că niciun obiect aerian n-a ajuns pe teritoriul României, specialiștii Armatei Române au ridicat fragmente dintr-o dronă care ar fi căzut în Delta Dunării

Reprezentanți ai Armatei Române au ridicat, în cursul zilei de 6 septembrie 2023, din apropierea satului Plauru (județul Tulcea), fragmente provenite dintr-o presupusă dronă a Rusiei care ar fi căzut pe teritoriul României.

Această precizare a fost făcută, prin telefon, la postul de televiziune Digi 24, de Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi, din care face parte satul Plauru. Apoi, ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a confirmat că specialiști din MApN au găsit asemenea bucăți metalice pe teritoriul județului Tulcea și le vor supune unei expertize. Satul Plauru este pe malul românesc al brațului Chilia, având, de-a lungul Dunării, o lungime de circa 1,9 kilometri. Pe malul opus al brațului Chilia se află orașul Ismail din Ucraina.

O delegație condusă de ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, s-a aflat, de-a lungul zilei de 6 septembrie 2023, în județul Tulcea. Delegația a fost inițial în comuna Ceatalchioi, apoi a plecat spre Chilia Veche. Din delegație au făcut parte șeful Statului Major al Apărării și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, precum și purtătorul de cuvânt al MApN.

Nu este elucidat în ce zi ar fi căzut, pe teritoriul României, bucățile de dronă care au fost găsite în ziua de 6 septembrie 2023. Deplasarea, la 6 septembrie, a conducerii MApN în Delta Dunării s-a făcut după ce Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat, în dimineața zilei de 4 septembrie 2023, că o dronă pe care Rusia o lansase asupra orașului Ismail din Ucraina “a detonat” pe teritoriul României. În aceeași zi, la București, atât Ministerul Apărării Naționale cât și Ministerul de Externe au respins informațiile. Drept urmare, ministrul de Externe al Ucrainei a susținut că țara lui deține imagini ale exploziei de pe teritoriul României și că poate oferi imaginile și părții române, dacă le dorește.

“Scopul pentru care am luat acele bucăți și le supunem la o expertiză tehnică este tocmai pentru a le afla proveniența. După ce am transmis acel comunicat, am fost într-o situație în care inițial am comunicat că nu sunt bucăți de dronă în spațiul românesc dar acolo echipele au găsit aceste fragmente care pot fi fragmente de dronă”

Angel Tîlvâr,

Ministrul Apărării Naționale

Ministrul român recunoaște că găsirea acestor bucăți de dronă “este o situație care generează preocupare, măsuri de vigilență sporită din partea noastră”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!