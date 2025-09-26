Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general SRI avea 53 de ani

Fostul general SRI Dumitru Dumbravă, în vârstă de 53 de ani, a murit vineri la Spitalul SRI, potrivit G4Media. Dumbravă a condus Direcția Juridică a Serviciului Român de Informații în perioada în care Florian Coldea era șeful militar al instituției și a fost ulterior secretar general al SRI până la trecerea sa în rezervă, în 2018.

Dumitru Dumbravă a murit la vârsta de 53 de ani

Recent, Dumitru Dumbravă și Coldea, alături de avocatul Doru Trăilă, au fost trimiși în judecată de DNA, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor. Cei doi au respins acuzațiile și au acuzat procurorul de caz de lipsă de imparțialitate și de administrare ilegală a probelor.

Generalul Dumbravă a fost implicat în mai multe controverse publice de-a lungul carierei, inclusiv declarațiile sale din 2015 despre „câmpul tactic” al SRI, care au stârnit reacții critice din partea unor asociații de magistrați. În 2017, a fost audiat în Comisia de Control a SRI, unde a negat implicarea sa directă în soluționarea unor dosare. De asemenea, în 2018, jurnalista Emilia Șercan l-a acuzat că și-a plagiat aproape integral teza de doctorat susținută în 2012 la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Dumbravă era și acționar la firma de consultanță Wise Line Consulting SRL și a rămas o figură controversată în mediul public și în rândul structurilor de informații din România.

Fostul general Dumitru Dumbravă a lăsat în urmă o carieră marcată atât de funcții de răspundere în SRI, cât și de controverse publice și juridice, iar moartea sa intervine într-un moment tensionat, în contextul anchetei DNA care îl viza recent. Indiferent de perspectivele asupra activității sale, dispariția sa reprezintă o pagină închisă într-o perioadă tumultoasă a serviciilor de informații românești.

