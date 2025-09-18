Duel dramatic la Seul! Jaqueline Cristian a cedat în fața Emmei Răducanu după un meci echilibrat

Românca a condus în ambele seturi, dar britanica a fost mai inspirată la punctele decisive.

Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur al turneului WTA 500 de la Seul, după o confruntare extrem de disputată cu Emma Răducanu. Jucătoarea din Marea Britanie s-a impus cu 6-3, 6-4, la capătul a două ore și cinci minute de joc.

Partida, amânată de mai multe ori din cauza ploii, a început cu un echilibru total: primele șapte game-uri au ajuns la egalitate. Cristian a dat impresia că poate controla meciul, conducând cu 3-1, însă britanica a revenit puternic, reușind cinci game-uri consecutive pentru a închide primul set.

Momentul psihologic al partidei

În setul secund, scenariul s-a repetat. Jaqueline Cristian a condus din nou cu 3-1, dar Răducanu a egalat rapid. La 3-3, românca a avut șansa de a reveni în avantaj, însă a ratat o lovitură simplă, cu terenul liber, moment care a schimbat direcția meciului.

Emma Răducanu a profitat imediat, a realizat un nou break și s-a desprins decisiv. La 4-5, Cristian a ratat o ultimă minge de break, iar britanica a închis meciul cu un serviciu solid.

Înfrângerea o coboară provizoriu pe Jaqueline Cristian pe locul 42 WTA, după ce începuse săptămâna pe poziția 41.

Emma Răducanu s-a calificat în optimile de finală, unde o va întâlni pe Barbora Krejcikova. Câștigătoarea acelui duel va înfrunta în sferturi pe cea care se va impune în partida dintre Iga Swiatek și Sorana Cîrstea.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!