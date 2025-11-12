Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și-a depus miercuri candidatura și a subliniat că principalul său obiectiv este punerea în practică a referendumului inițiat de Nicușor Dan privind bugetul unic al Bucureștiului.

Cătălin Drulă a solicitat tuturor partidelor să grăbească adoptarea legii în Parlament privind bugetul unic al Bucureștiului :

„E timpul să terminăm cu această nedreptate care se face bucureștenilor, având șapte orașe într-unul singur, să revenim la un buget centralizat metropolitan, care să finanțeze prioritățile mari”, a declarat acesta la Biroul Electoral al Circumscripției București.

Aviz favorabil pentru legea bugetului unic

Proiectul de lege care transpune referendumul a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, cu 34 de voturi din 41 exprimate. Drulă a lansat un apel direct către contracandidați:

„Acum așteptăm de la Parlament aceeași diligență, așteptăm să se miște toate partidele. Contracandidaților mei le cer imperativ să dea telefon la partide, să spună: hai în Parlament, în procedură de urgență, să votăm legea pe care bucureștenii deja au votat-o la referendum.”

Viziune pentru un București european și unit

Drulă a prezentat viziunea sa pentru un București european, condus unitar, comparând Capitala cu marile metropole occidentale:

„Vrem un oraș european, condus dintr-un singur loc. Dacă New York-ul poate fi condus de un singur primar și o singură primărie, poate fi și Bucureștiul.”

Candidatul a invocat cele două referendumuri votate de bucureșteni – pe buget și pe urbanism – ca fundament pentru „un mandat de reformă reală în București, cu dezvoltarea sistemelor mari ale orașului: termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regenerare urbană pe zone mari, coridoare verzi, parcuri”.

