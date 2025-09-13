Dramatic! Două goluri în prelungiri au dus echipa lui Reghecampf în finala Cupei CECAFA

Al Hilal Omdurman, pregătită de tehnicianul român, a obținut calificarea după un meci spectaculos cu APR.

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) este la un pas de primul trofeu pe banca sudanezilor de la Al Hilal Omdurman. Echipa sa s-a calificat în finala Cupei CECAFA Kagame după ce a învins formația rwandeză APR, scor 1-1, 3-1 după prelungiri.

Meciul a început mai bine pentru adversari, care au deschis scorul prin Togui (32). Sudanezii au revenit în repriza secundă, egalând în minutul 83 prin Abdelrazig.

Final de meci incendiar

Partida a ajuns în prelungiri, unde elevii lui Reghecampf au arătat mai multă forță și inspirație. Raouf a înscris în minutul 91, iar Salem a stabilit scorul final în minutul 106, ducându-și echipa în ultimul act al competiției.

În cealaltă semifinală se întâlnesc două formații din Tanzania: Singida Black Stars și Kinondoni MC.

Pentru a ajunge până aici, Al Hilal Omdurman a câștigat grupa C cu 5 puncte și golaveraj 5-3, după 3-1 cu Kator, 1-1 cu Mogadishu City și 1-1 cu Madani.

Chiar înaintea semifinalei, Reghecampf sublinia dificultățile lotului său: „La ora actuală, avem opțiuni limitate. Avem puțini jucători la antrenamente. Știu că efortul e foarte mare pentru unii dintre ei”.

Finala Cupei CECAFA poate aduce primul trofeu al antrenorului român pe banca echipei din Sudan.

