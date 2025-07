Iubita vicepremierului este acuzată de contracte cu statul, atribuite direct, nu prin licitații

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a fost confruntat duminică, în conferința de presă susținută în contextul scandalului privind implicarea sa într-un dosar de mită, cu o întrebare referitoare la contractele atribuite direct unei firme administrate de partenera sa de viață.

Întrebat dacă este la curent cu faptul că firma de arhitectură, condusă de aceasta a semnat un număr record de contracte prin încredințare directă cu instituții publice, Anastasiu a evitat să intre în detalii, afirmând că „subiectul nu are legătură cu tema conferinței”.

„Acest lucru n-are nicio legătură cu tema conferinței de presă. Dacă înțeleg bine întrebarea, vorbim despre o companie privată de arhitectură, care are activitate împreună cu constructori, în domeniul public. Dacă are contracte legale, nu văd care ar fi problema. Dacă e ceva nelegal în aceste chestiuni, vă rog să semnalați autorităților statului. Statul să își facă datoria”, a precizat Anastasiu.

În contextul în care românii se pregătesc pentru impactul unor măsuri fiscale dure de la 1 august, Anastasiu a fost întrebat dacă nu transmite, indirect, că, într-un context economic dificil, este acceptabilă fentarea legii.

„Nu am spus că trebuie să încalci legea. Am făcut un context al anilor 2008, 2009, 2010. Asta era realitatea atunci. Realitatea actuală este îmbunătățită, dar, în continuare, avem aceleași practici. Nu am spus că trebuie să oficializăm absolut nimic, ci că statul trebuie să devină partener, pentru a nu fi cauza anumitor efecte”, a afirmat vicepremierul.

Anastasiu a continuat să sublinieze ideea centrală a conferinței: statul trebuie să-și reformeze urgent relația cu mediul privat și să-și asume rolul de partener real al economiei, nu de obstacol birocratic sau agresor fiscal.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube