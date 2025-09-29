Două vedete au dispărut din echipa FCSB! Politic și Octavian Popescu, rezerve constante în ultima perioadă

Deși transferați sau crescuți cu mari așteptări, cei doi jucători au ajuns să fie lăsați pe bancă meci după meci.

FCSB a câștigat cu 1-0 meciul cu Oțelul, disputat duminică seară în etapa a 11-a din Superliga, însă două dintre numele sonore ale lotului, Dennis Politic și Octavian Popescu, au rămas din nou pe bancă, fără să fie utilizați.

Extrema stângă a fost acoperită de Thiam, reprofilat din atacant, iar Juri Cisotti, mijlocaș ofensiv, a intrat după pauză și a scos penalty-ul din care Florin Tănase a înscris unicul gol al partidei.

Pentru Octavian Popescu, considerat în urmă cu un an jucătorul de milioane al clubului, a fost al treilea meci consecutiv în care nu a prins niciun minut. Din momentul în care regula U21 nu a mai fost aplicată, rolul său s-a diminuat vizibil. În actuala stagiune, are 11 apariții, dar în alte cinci meciuri a rămas pe bancă. Două pase decisive reprezintă singura contribuție concretă în statistici.

Dennis Politic, sosit în vară de la Dinamo, traversează o perioadă asemănătoare. În ultimele cinci jocuri, a prins doar o repriză pe teren. Deși a debutat cu gol în Supercupa României, în fața lui CFR Cluj, și a strâns 14 apariții, nu a rezistat niciodată mai mult de o repriză pe teren. Două goluri marcate sunt, până acum, singurul câștig notabil al transferului său.

Becali și Charalambous, reacții diferite

Gigi Becali a recunoscut că investiția în Politic a fost una consistentă. „Politic m-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700.000 cât aveam pe Musi. (…) Asta e. Încă mai cred în Politic”, a declarat patronul roș-albaștrilor.

În schimb, antrenorul Elias Charalambous a preferat să transmită un mesaj echilibrat cu privire la Octavian Popescu. „Am spus de multe ori că Tavi este un talent foarte mare. Se antrenează bine și sunt convins că în viitorul foarte apropiat va veni și șansa lui. (…) Poate că uneori suntem nedrepți cu anumiți jucători. Unul dintre ei este Tavi. Sper ca în curând să îl vedem pe teren”, a afirmat tehnicianul cipriot.

Atât Politic, cât și Popescu ar urma să primească minute joi, în Europa League, când FCSB o va întâlni pe Young Boys. Becali a confirmat că ambii se vor regăsi pe teren, Politic pe postul său obișnuit de extremă stângă, iar Octavian Popescu în spatele vârfului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!