Dorian Popa a cerut-o de soție pe noua parteneră, iar Babs a reacționat: „Nu e corect”

Imaginea postată recent de Dorian Popa pe rețelele de socializare a fost cea care a aprins rapid spiritele: în fotografie, el apare ținând-o de mână pe Andreea, iar pe degetul tinerei strălucește un inel de logodnă care nu lasă loc de interpretări. Deși cei doi au fost mereu discreți în privința relației lor, sursele apropiate cuplului susțin că povestea lor de dragoste este serioasă și plină de stabilitate.

„Este o fată departe de lumea mondenă, dar tocmai această discreție l-a cucerit pe Dorian”, spun apropiați ai vloggerului. Relația lor ar fi început la scurt timp după separarea lui Dorian de Babs și, deși inițial au preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, legătura dintre ei s-a consolidat rapid.

Babs – cea care i-a fost alături lui Dorian timp de 11 ani – a oferit o reacție elegantă și matură în legătură cu anunțul logodnei.

Ne-am despărțit de atâta timp, nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți, a declarat Babs, potrivit SpyNews.