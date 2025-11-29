Donald Trump cere închiderea completă a spațiului aerian venezuelean

Donald Trump a transmis sâmbătă un mesaj clar privind securitatea în zona Venezuelei, afirmând că spațiul aerian de deasupra și din jurul țării trebuie considerat complet închis.

Declarația a fost postată pe rețeaua sa Truth Social, în majuscule, subliniind gravitatea avertismentului: „Către toate Liniile Aeriene, Piloții, Traficanții de Droguri și Traficanții de Persoane, vă rog considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME”.

Avertismentul vine după ce Federal Aviation Administration (FAA) din SUA a semnalat, săptămâna trecută, o „situație potențial periculoasă” pentru zborurile comerciale deasupra Venezuelei. Potrivit agenției, activitatea militară în creștere și deteriorarea situației de securitate în regiune reprezintă un risc major pentru aeronave.

CITEȘTE ȘI – Ucraina anunță lovirea a două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră. Terminal petrolier din Novorossiisk, avariat

Ca urmare a acestor tensiuni, Venezuela a retras licențele de operare pentru șase mari companii aeriene internaționale, toate suspendându-și zborurile către și dinspre țară după avertismentul FAA. Această măsură riscă să afecteze semnificativ traficul aerian internațional și mobilitatea regională.

Specialiștii în securitate avertizează că tensiunile din zonă ar putea avea repercusiuni nu doar asupra zborurilor comerciale, ci și asupra transportului de mărfuri și energiei, dat fiind rolul strategic al Venezuelei în America de Sud.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.