Ucraina anunță lovirea a două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră. Terminal petrolier din Novorossiisk, avariat

Actualizat:
Zelenski
Ucraina susține că a desfășurat sâmbătă o nouă operațiune ofensivă în Marea Neagră, vizând infrastructura petrolieră folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale. Potrivit unei surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), două petroliere rusești – Kairo și Virat – au fost lovite de drone navale de tip „Sea Baby”, în cadrul unei misiuni comune realizate împreună cu Marina ucraineană.

Conform sursei citate, navele nu transportau încărcătură la momentul atacului, dar se deplasau spre portul rusesc Novorossiisk, unul dintre cele mai importante terminale de export de petrol ale Moscovei, urmând să fie încărcate cu hidrocarburi. Kievul susține că aceste petroliere fac parte din așa-numita „flotă fantomă”, o rețea navala paralelă folosită de Rusia pentru a continua comerțul cu petrol în pofida restricțiilor impuse de Occident după invadarea Ucrainei.

Terminal petrolier din Novorossiisk, oprit după un atac cu dronă

La scurt timp după anunțul ucrainean, Caspian Pipeline Consortium (CPC) – operatorul care gestionează circa 1% din fluxurile mondiale de petrol – a confirmat că unul dintre punctele de amaraj ale terminalului din Novorossiisk a fost serios avariat sâmbătă dimineață în urma unui atac cu o ambarcațiune fără pilot.

CPC precizează că punctul de amaraj numărul 2 a suferit daune „semnificative”, motiv pentru care activitatea terminalului a fost suspendată temporar. Operațiunile de încărcare au fost oprite, iar toate petrolierele au fost mutate în afara apelor portuare până la efectuarea reparațiilor.

Consorțiul subliniază că niciun angajat și niciun subcontractor nu a fost rănit în incident.

Contextul operațiunilor din Marea Neagră

Atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești s-au intensificat în ultimele luni, pe măsură ce Ucraina încearcă să reducă capacitatea Moscovei de a finanța efortul de război. Marea Neagră a devenit unul dintre principalele teatre de confruntare, iar dronele navale ucrainene – de mici dimensiuni, dar capabile să transporte încărcături explozive considerabile – au fost deja folosite pentru a lovi porturi, nave militare și comerciale.

Rusia nu a comentat oficial lovirea petrolierelelor Kairo și Virat, însă autoritățile locale din regiunea Krasnodar au confirmat anterior mai multe incidente similare.

