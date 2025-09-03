Președintele american Donald Trump a confirmat marți că va solicita Curții Supreme să se pronunțe rapid după ce o curte federală de apel a decis vineri că nu are autoritatea de a introduce multe dintre taxele vamale pe care le-a impus de la revenirea sa la Casa Albă, notează AFP.

‘Vom merge la Curtea Supremă, cred că mâine (miercuri), pentru că avem nevoie de o decizie rapidă’, a declarat presei președintele american din Biroul Oval, adăugând că cere o ‘procedură accelerată’.

‘Dacă eliminați taxele vamale, am putea deveni o țară din lumea a treia’, a afirmat el.

Vineri, o curte de apel federală americană a decis că Donald Trump nu are autoritatea de a impune multe dintre taxele vamale pe bunurile importate pe care le-a introdus de la revenirea la putere în ianuarie.

Conform textului deciziei, ‘legea acordă președintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgență națională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale și alte tarife’, prerogativă a Congresului.

Cu toate acestea, aceste taxe vamale rămân în vigoare în timp ce Curtea Supremă examinează cazul.

Casa Albă i-a acuzat pe judecători că au luat această decizie din motive politice, adăugând că va face apel împotriva deciziei.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcție de situație și de țară.

Aceste taxe vamale – diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oțel, aluminiu, cupru) – au fost contestate în instanță.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerț Internațional (ITC) a SUA care, în urma în urma plângerilor depuse de mai multe state democrate și o coaliție de întreprinderi mici, a decis la sfârșitul lunii mai că Donald Trump și-a depășit puterile prin impunerea unor suprataxe nețintite.

Donald Trump a reiterat vineri că dacă taxele vamale ar fi retrase, ‘ar fi o catastrofă completă pentru țară’, care ar fi ‘distrusă’.

Guvernul se teme în special că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulți dintre aceștia, printre care Uniunea Europeană, să abțină să riposteze și, în schimb, să își deschidă și mai mult piețele pentru produsele americane.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!