Președintele american Donald Trump a declarat marți că sfârșitul iminent al paraliziei bugetare a SUA reprezintă o ‘foarte mare victorie’ pentru republicani, în timp ce furia crește în rândul democraților față de senatorii din partidul lor care au votat pentru a pune capăt ‘shutdown’-ului, potrivit barrons.com.

Într-un discurs la cimitirul național din Arlington, cu ocazia zilei veteranilor, Trump a salutat munca liderilor republicanilor din Congres, Mike Johnson și John Thune.

‘Felicitări ție și lui John și tuturor pentru o foarte mare victorie’, a spus Trump adresându-i-se președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, aflat în asistență.

‘Vom redeschide țara, nu ar fi trebuit să fie închisă niciodată’, a adăugat el.

După mai mult de 40 de zile de blocaj, Congresul se pregătește să voteze un nou text bugetar care va permite ridicarea ‘shutdown’-ului.

Senatul a adoptat un proiect de lege care prelungește bugetul actual pâna la sfârșitul lunii ianuarie, iar Camera Reprezentanților urmează să îl dezbată începând de miercuri, votul fiind așteptat în aceeași seară, după care ar mai rămâne doar semnătura președintelui Trump.

Date fiind regulile în vigoare în Senat, pentru a adopta un buget erau necesare câteva voturi ale democraților chiar dacă republicanii sunt majoritari în această cameră.

În cele din urmă, după negocieri în culise, opt senatori centriști au votat pentru.

Prelungirea subvențiilor pentru ‘Obamacare’ sunt cauza care a dus la ‘shutdown’

Ei și-au atras critici virulente de la numeroși membri ai propriei tabere, care denunță concesii minore și promisiuni vagi ale republicanilor.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a deplâns duminică pe X o ‘capitulare’ și o ‘trădare’ a Americii care muncește.

Într-o intervenție la CNN, liderul minorității democrate din Cameră, Hakeem Jeffries, i-a îndemnat pe republicani să își respecte promisiunea de a organiza în curând un vot în Congres pentru a prelungi anumite subvenții pentru ‘Obamacare’, principalul program public de asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici.

Problema acestor subvenții se află în centrul diferendului între republicani și democrați care a dus la ‘shutdown’.

De la 1 octombrie, peste un milion de angajați publici nu își mai primesc salariile, plata anumitor ajutoare este puternic perturbată, la fel și traficul aerian, în prezent cu sute de zboruri anulate în fiecare zi.

