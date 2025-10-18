Sistemul federal de justiţie al SUA va reduce de luni activităţile neesenţiale și va trimite o parte dintre cei peste 30.000 de angajaţi în concediu fără plată, după epuizarea fondurilor disponibile, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.

Aceasta este prima situație de acest gen în aproape trei decenii, generată de eșecul Congresului SUA de a aproba un buget care să asigure funcționarea guvernului.

Blocajul a provocat deja întârzieri în numeroase procese civile care implică agenţii federale, ale căror angajaţi au fost și ei trimiși acasă.

Judecătorii și Curtea Supremă își continuă activitatea

Judecătorii, inclusiv cei ai Curţii Supreme, își vor continua activitatea și vor primi salariile, întrucât Constituția interzice reducerea remunerației acestora.

Instanțele vor rămâne deschise, însă unele servicii administrative vor fi suspendate, iar Curtea Supremă își va închide clădirea publicului până la o nouă notificare.

Judecătorul Robert Conrad, directorul Oficiului Administrativ al Instanţelor, a anunțat că notificările de concediere temporară vor fi trimise de luni dimineață, iar „activitățile de oprire ordonată” vor începe la miezul nopții.

Impact asupra angajaților și serviciilor esențiale

Ultima situație similară a avut loc în 1995–1996, în timpul administrației Bill Clinton.

Numărul exact al angajaților afectați nu este stabilit, însă majoritatea instanțelor de prim nivel au indicat că personalul esențial va rămâne pentru a asigura procesele și dreptul inculpaților la un proces rapid.

Totuși, grefierii, ofițerii de probațiune și personalul administrativ rămas în funcție vor primi ultimele salarii pe 24 octombrie.

Judecătorul-șef Randy Crane, din districtul sudic al Texasului, a declarat: „Această situaţie este extrem de stresantă pentru angajaţii noştri.”

Criză pentru apărătorii publici

Apărătorii publici federali și avocații privați care oferă asistență juridică persoanelor fără venituri nu vor fi plătiți în această perioadă, finanțarea pentru ei fiind blocată încă din iulie. Sistemul judiciar descrie situația drept „o criză”.

