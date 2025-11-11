Donald Trump a publicat luni o proclamație în care anunță că săptămâna care începe în SUA este una a ‘anticomunismului’ și în care el îi atacă în treacăt pe adversarii săi progresiști, informează AFP, potrivit Casei Albe.

Aceste proclamații, prin care președinții americani pun în evidență pentru o zi sau o săptămână teme pe care ei le consideră foarte importante, au o valoare mai ales simbolică.

Denunțând ‘una dintre ideologiile cele mai distrugătoare din istorie’, republicanul de 79 de ani scrie, în acest text difuzat de Casa Albă: ‘Astăzi, noi voci repetă vechi minciuni, deghizându-le sub expresii precum ‘justiție socială’ sau ‘socialism democratic”, curentul din care se revendică Zohran Mamdani, ales recent primar al New York-ulului.

‘Mesajul lor rămâne același: renunțați la libertățile voastre, aveți încredere în puterea guvernului și schimbați speranța proprietății pentru confortul vid al supravegherii’, mai afirmă Donald Trump.

Președintele american l-a calificat deja pe Zohran Mamdani drept ‘comunist’ și a declarat într-un discurs, după alegerea acestuia din urmă primar, că americanii aveau de făcut ‘o alegere între comunism și bunul simț’.

Viitorul primar al New York-ului l-a sfidat public chiar în seara victoriei sale în alegerile municipale, declarând: ‘Donald Trump, pentru că eu știu că vă uitați, ei bine: ‘dați sonorul mai tare!”.

